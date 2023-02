Cosa sono i missili GLSDB in arrivo dagli Usa all'Ucraina e come potrebbero cambiare le sorti della guerra

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Missili sempre più sofisticati, con un raggio d’azione di oltre 150 chilometri per cercare di aiutare l’esercito ucraino nella guerra contro la Russia. È questo uno degli interventi messi in atto dagli Stati Uniti in favore dell’Ucraina, un pacchetto di oltre 2 miliardi di dollari d’aiuti che farebbero giungere a Kiev i missili GLSDB, i Ground Launched Small Diameter Bomb, potente arma che potrebbe cambiare le sorti del conflitto.

Gli Usa mandano i missili GLSDB in Ucraina

Secondo alcuni media che citano la Reuters, gli Stati Uniti stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l’Ucraina che dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio, oltre ad altre munizioni e armi. Gli aiuti militari, secondo due dirigenti americani, dovrebbero essere annunciati già questa settimana. Dovrebbero includere attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni di precisione guidate a distanza e armi anticarro Javelin.

Tra gli aiuti in arrivo a Kiev ci sarebbero anche i cosiddetti “ground launched small diameter bombs”, bombe di piccolo diametro che possono però colpire a lunga gittata.

Cosa sono i missili GLSDB

I GLSDB sono missili sofisticati e davvero efficaci che possono giocare un ruolo fondamentale nel prosieguo della guerra in Ucraina. Si tratta di armi che possono raddoppiare il raggio di gittata dei sistemi missilistici attualmente a disposizione dell’esercito ucraino che hanno comunque avuto sino ad ora un ruolo strategico nel rallentare se non respingere l’offensiva russa.

I GLSDB sono armi di precisione, bombe da 90 chili “motorizzate” accoppiate con un sistema di lanciarazzi multiplo, l’M26 Multiple Launch Rocket System (MLRS), che consente all’arma di colpire bersagli di vario tipo quasi in simultanea.

Capaci di seguire i rilievi del terreno, utilizzabili in qualsiasi condizione meteo e a qualsiasi ora del giorno, e con un sistema di laser per tracciare il bersaglio, come enfatizzano ancora i produttori, questi sistemi consentirebbero alle forze armate ucraine di andare ben oltre gli 80 chilometri di gittata dei lanciarazzi americani Himars attualmente a disposizione.

Fonte foto: ANSA Il sistema Himars attualmente utilizzato nella guerra in Ucraina

GLSDB, come possono cambiare la guerra in Ucraina

Ordigni molto precisi, i GLSDB possono detonare al di sopra del bersaglio o nel terreno, hanno dotazioni per superare le contromisure elettroniche e difficilmente, dato che sono a bordo di veicoli, possono essere vittime del fuoco di risposta russo. Ogni struttura, sviluppata dalla Boeing e dalla svedese Saab, costa oltre 40.000 dollari e potrà avere un ruolo fondamentale nella guerra.

Kiev aveva chiesto gli Atacms, in di raggiungere un target a 300 chilometri, ma le bombe fornite dagli Usa sono altrettanto importanti ed efficaci. Con i missili GLSDB, infatti, l’esercito ucraino può sparare e spostarsi rapidamente dal luogo di sgancio dell’arma, ma può soprattutto raddoppiare la distanza degli Himars che finora consentivano alle truppe di colpire bersagli entro gli 80 chilometri.

Così facendo, con i GLSDB, gli attacchi ucraini alle forze armate russe potranno essere più imprevedibili, risultando una vera e propria minaccia per l’esercito del Cremlino.