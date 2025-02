Cosa significa "si 'na preta" urlato a Rose Villain a Sanremo 2025 dallo spettatore: la sua reazione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Al Festival di Sanremo 2025 uno spettatore ha urlato “si ‘na preta” a Rose Villain prima della sua esibizione sulle note della canzone “Fuorilegge”. L’urlo non è passato inosservato né al Teatro Ariston né sul web, dove in tanti si sono chiesti cosa significasse questa frase in dialetto napoletano. La cantante ha poi commentato l’accaduto sui suoi profili social.

Cosa significa “si ‘na preta”, urlato a Rose Villain a Sanremo 2025

Rose Villain era appena salita sul palco del Teatro Ariston e si accingeva a iniziare la sua esibizione sulle note della canzone “Fuorilegge”, il brano da lei presentato a Sanremo 2025, quando uno spettatore, nel momento in cui le luci erano ancora spente, ha urlato “si ‘na preta”.

La frase ha scatenato gli utenti sui social, divisi tra chi si chiedeva cosa significasse e chi, da Napoli (e, più in generale, dalla Campania), si è affrettato a spiegarne il significato. Tradotto letteralmente, in italiano, significa “sei una pietra“. Si tratta, quindi, di un complimento, anche se, come sottolineato da diversi utenti, abbastanza “colorito”. “Il più classico dei complimenti del cuozzo per corteggiare una ragazza”, ha scritto un utente su X. “La classe è andata in mondovisione”, ha aggiunto un altro.

La reazione di Rose Villain all’urlo “si ‘na preta” a Sanremo 2025

In televisione non è stata mostrata alcuna reazione da parte di Rose Villain, che, però, ha commentato l’accaduto sui suoi canali social.

La cantante ha infatti pubblicato un momento della sua esibizione sul palco di Sanremo 2025 e, nella didascalia, ha commentato: “Na pret“. L’artista ha anche condiviso il momento dell’urlo tra le sue Storie, aggiungendo l’emoticon delle “pietre”.

Rose Villain è sposata con il discografico napoletano Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Recentemente, ha inoltre preso parte a un videoclip di Guè ambientato proprio a Napoli.

Fonte foto: ANSA

Rose Villain sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Perché lo spettatore ha urlato “si ‘na preta” a Rose Villain

Lo spettatore che ha urlato “si ‘na preta” a Rose Villain prima della sua esibizione sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2025 è uscito allo scoperto.

Si tratta di un trentenne, nato e cresciuto a Salerno, di professione imprenditore.

Al Corriere della Sera lo spettatore ha raccontato così il suo gesto: “È stato un gesto spontaneo, non pensavo potesse diventare virale. Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui”.