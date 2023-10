Cosa significa la bandiera nera sulla moschea in Iran al posto di quella verde: possibile richiamo alla guerra

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

In Iran sul santuario dell’Imam Reza, la più grande moschea al mondo per superficie, la bandiera verde ha lasciato il posto a una bandiera nera. Ma cosa significa questo gesto senza precedenti? Gli esperti si interrogano.

L’annuncio ufficiale

Sui canali social del santuario dell’Imam Reza, la mossa è stata definita “un gesto senza precedenti, per ordine del custode Astan Quds Razavi, la bandiera nera è stata issata sopra l’illuminata e pura cupola Razavi, e il battito di tamburo non sarà suonato”. Poi è arrivata la precisazione: “Questo arriva come risposta ai barbari crimini del regime usurpatore“.

Il riferimento è al drammatico bombardamento all’ospedale di Gaza, che costato la vita a più di 500 persone tra uomini, donne e bambini.

Il santuario dell'Imam Reza, a Mashhad, è la maggiore moschea al mondo per superficie.

Il presunto significato della bandiera nera

Secondo gli osservatori citati da ‘Il Giornale’, la bandiera nera issata sulla grande cupola d’oro del santuario dell’Imam Reza sarebbe un richiamo alla jihad, alla battaglia santa, alla guerra. Il significato dello stendardo sarebbe: “Riuniamoci nella tristezza prima di andare all’attacco”.

Dal mondo arabo, però, arrivano segnali distensivi finalizzati a smorzare i toni: la bandiera nera rappresenta il lutto e quella rossa, invece, la vendetta.

Il bombardamento dell’ospedale di Gaza

L’ospedale Al-Ahli Arabi Baptist al centro di Gaza City è stato bombardato nella giornata di mercoledì 18 ottobre: oltre 500 persone sono morte, tra uomini, donne e bambini.

Hamas ha indicato Israele come responsabile del raid, ma l’esercito israeliano ha fatto sapere che l’esplosione nell’ospedale di Gaza sarebbe dovuta al lancio fallito di un razzo di Hamas e che non ci sarebbe alcun legame dell’esercito stesso con il bombardamento.

Cos’è il santuario dell’Imam Reza

Il santuario dell’Imam Reza, a Mashhad, è la più grande moschea al mondo per superficie. All’interno del complesso, gestito dalla Fondazione Astan Quds Razavi guidata da Ahmad Marvi, sono anche presenti la Moschea Goharshad, due musei, una biblioteca, quattro madrase, un cimitero e l’Università di Scienze Islamiche Razavi.

Si tratta di un importante centro turistico in Iran: oltre 25 milioni di fedeli ogni anno visitano il santuario dell’Imam Reza a Mashhad.