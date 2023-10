Cosa sappiamo sulle cimici dei letti a Parigi e sulla situazione in Italia: come riconoscerle ed eliminarle

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Parigi è alle prese con una grave invasioni di cimici dei letti che sta preoccupando anche altri Paesi. Per gli esperti di disinfestazione italiani, tuttavia, la situazione non è così allarmante nel nostro Paese e consigliano come riconoscerle ed eliminarle efficacemente.

Il problema delle cimici nei letti a Parigi

Il caso è scoppiato circa due settimane fa, ma è in corso da mesi nella capitale francese un’invasione di cimici dei letti nelle case, negli alberghi, sui treni e nella metropolitana. Hanno fatto il giro del mondo le foto dei materassi pieni di questi insetti ematofagi e il governo è corso al riparo.

Gli operatori del trasporto sono stati convocati dal ministro dei Trasporti per affrontare la situazione e intraprendere azioni per tutelare i viaggiatori, ma nel frattempo compagnie come Eurostar hanno già annunciato che verranno effettuati controlli a tappeto per rilevare l’eventuale presenza delle cimici.

Fonte foto: iStock Le cimici dei letti sono insetti grandi come un seme di cocomero

Il ministero della Salute dell’Algeria, invece, ha introdotto misure preventive su navi e aerei per limitare la minaccia. A preoccupare in particolar modo è la vicinanza delle Olimpiadi 2024 proprio a Parigi: la situazione va risolta prima nella capitale si riversino centinaia di migliaia di persone.

La situazione in Italia: siamo a rischio anche noi?

Stando alle parole degli esperti, al momento in Italia non sono stati registrati significativi aumenti nelle segnalazioni. Le cimici dei letti sono già presenti nel nostro Paese, perché «Sono abbastanza diffuse quindi la probabilità di incontrarle nelle città italiane c’è», come dichiarato dal biologo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Fabrizio Montarsi.

Secondo quanto riportato dal Post, l’esperto ha sottolineato che il problema al momento è limitato e che «Se si riesce a intercettare subito un’infestazione, il ciclo di diffusione si interrompe facilmente». A Parigi, per il consigliere dell’Associazione nazionale delle imprese di disinfestazione Marco Leva, la situazione è stata gestita male.

La diffusione, ha spiegato, avviene soprattutto tramite i bagagli e per questo chi rientra da un viaggio o da un albergo potenzialmente infestato dovrebbe bonificare i bagagli e il loro contenuto con lavaggi ad alte temperature o tramite il congelatore.

Come riconoscere ed eliminare gli insetti parassiti

La cimice dei letti (Cimex lectularius) è un minuscolo parassita che dilaga su materassi e lenzuola lasciando punture, bolle. Si tratta di un insetto ematofago, ovvero che si nutre di sangue e si riproduce molto velocemente.

Di giorno si nasconde dalla luce e per questo la loro presenza è verificabile soprattutto di notte, o ritrovandosi pieni di piccoli morsi che non sono pericolosi a meno di non essere allergici. Eliminate negli anno ’50, da anni hanno fatto ritorno in diversi Paesi, Italia compresa.

Hanno una discreta resistenza agli insetticidi comuni, per questo secondo gli esperti italiani la maniera migliore di eliminarli è usare particolari macchine che producono vapore ad alte temperature (fino a 180°). Elimina la minaccia in maniera più impegnativa, ma evita l’utilizzo di prodotti chimici nelle camere da letto.