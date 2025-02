Cosa sappiamo su Grok 3 di Elon Musk e perché uno dei dipendenti si è dimesso dopo aver scritto un post su X

Elon Musk lancia il chatbot “più intelligente della Terra”, mentre un dipendente dà le dimissioni dopo aver messo la sua IA in classifica dietro ChatGPT. Il multimiliardario ha presentato Grok 3, la nuova versione dell’intelligenza artificiale creata dalla sua startup xAI. Intanto uno degli sviluppatori, Benjamin De Kraker, ha dato l’addio dopo essersi rifiutato di cancellare un post, come chiesto dall’azienda.

Il lancio di Grok 3

Musk ha lanciato l’aggiornamento del chatbot già integrato nella sua piattaforma X, definendolo “spaventosamente intelligente” e garantendo una potenza di calcolo “più che decuplicata” rispetto alla precedente versione, oltre che superiore rispetto a qualsiasi altra IA della concorrenza.

Insieme a tre ingegneri di xAI, il multimiliardario ha affermato in diretta streaming che Grok 3 batte a livello di parametri matematici, scientifici e di codifica “Google Gemini di Alphabet, il modello V3 di DeepSeek, Claude di Anthropic e GPT-4o di OpenAI“.

Le novità del chatbot

Come già spiegato dallo stesso Musk in una recente conferenza sull’intelligenza artificiale, a differenza delle altre IA, Grok 3 è addestrato su dati sintetici ed è in grado di “riflettere sugli errori che commette, analizzando più volte i dati per ottenere una coerenza logica”.

Insieme alla nuova versione del chatbot, xAI ha presentato un nuovo motore di ricerca intelligente, chiamato DeepSearch: una nuova funzionalità in grado di cercare informazioni sul web e analizzare i contenuti della piattaforma X per elaborare una risposta.

Grok 3 è da subito disponibile con l’abbonamento Premium+ del social network di Musk.

Le dimissioni del dipendente

Nei giorni in cui Musk preparava il lancio della sua nuova creatura, su X scoppiava il caso delle dimissioni di Benjamin De Kraker.

Lo sviluppatore ha lasciato xAI per essersi rifiutato di cancellare un post con il quale stilava una classifica delle intelligenze artificiali, dove Grok 3 risultava dietro le più recenti versioni di ChatGPT.

De Kraker ha annunciato le sue dimissioni spiegando che l’azienda gli ha intimato di eliminare il post o avrebbe rischiato il licenziamento.

Il motivo sarebbe stato aver anticipato l’esistenza di Grok 3, nonostante l’arrivo della nuova versione del chatbot fosse già stata annunciata da settimane. Per questo l’ingegnere, nei commenti sotto al post, ha sospettato che la vera ragione dell’aut aut fosse l’irritazione dei vertici della startup per la graduatoria, e piuttosto che cancellare il messaggio ha deciso di andarsene.

“Mi delude molto – ha scritto De Kraker – che un’azienda e i suoi dirigenti, che presumibilmente sostengono la libertà di parola e l’apertura, cerchino di licenziare un dipendente di basso livello per un’opinione chiaramente etichettata che non contiene assolutamente nulla di controverso, ma eccoci qui”.

Al post ha risposto lo stesso Elon Musk, commentando: “Questo è strano”. “Piuttosto strano” ha ribattuto De Kraker.