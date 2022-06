Cos'è la sindrome di Cushing, malattia dei cani: la Lucarelli racconta come è morto il suo Godzilla

In un post su Facebook la giornalista Selvaggia Lucarelli ha raccontato come è morto il suo cagnolino, Godzilla. Il cane è stato colpito dalla sindrome di Cushing, e Lucarelli ha voluto cogliere l’occasione per lanciare un appello, agli altri proprietari di cani, a non sottovalutare questo disturbo. Ma di cosa si tratta? E come si può capire se il cane ha la sindrome di Cushing?

Cos’è la sindrome di Cushing: una malattia che colpisce cani e umani

Innanzitutto è bene chiarire che la sindrome di Cushing è una patologia che colpisce anche gli esseri umani, con maggiore incidenza sulle donne rispetto agli uomini. Ovviamente, nel caso degli umani è più facile riconoscerne i sintomi e sottoporsi alle cure adatte.

La sindrome di Cushing è dovuta all’eccessiva produzione di cortisolo da parte dell’ipofisi, una ghiandola endocrina situata (negli esseri umani) alla base del cranio. I sintomi che hanno colpito il suo cane, come raccontato da Selvaggia Lucarelli, sono stati fame e sete eccessivi, perdita di pelo, pancia a botte, debolezza muscolare, cecità e affanno.

La diagnosi di Cushing, il racconto di Selvaggia Lucarelli

“Pensavamo fosse un problema di cuore – ha scritto la giornalista in un lungo post – invece Godzilla si trascinava da mesi una grave malattia e non lo sapevamo. Nessuno gliel’ha mai diagnosticata. Abbiamo speso migliaia di euro tra cure e veterinari e nessuno ha capito, se non quando era tardi, se non una veterinaria da cui non eravamo mai andati perché pensavamo non fosse abbastanza brava”.

A diagnosticare la sindrome di Cushing al cane è stata una veterinaria che si trova vicino casa della Lucarelli.

Gli altri veterinari consultati dalla giornalista, invece, cercavano una spina come causa della zampa infiammata. Spina che ovviamente non è stata mai trovata.

Fonte foto: 123RF La collocazione dell’ipofisi negli esseri umani. La sindrome di Cushing è dovuta a un’eccessiva produzione di cortisolo

Le ultime ore del cane Godzilla, morto per il Cushing

Alla fine, visto il peggioramento delle condizioni dell’animale, Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli hanno optato per l’eutanasia.

Una scelta fatta a malincuore, come raccontato nel lungo post pubblicato su Facebook.

“Godzilla è arrivato nella mia vita per un senso di colpa e se ne è andato con un senso di colpa. Ho scritto tutto questo perché il cushing è insidioso e può essere confuso con i sintomi della vecchiaia, magari voi unite i puntini e regalate altro tempo al vostro cane. Scusa Godzilla”, ha concluso la giornalista.