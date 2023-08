Cos'è la legge sul diritto all'oblio oncologico approvata dalla Camera, senza nemmeno un voto contrario

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Passano alla Camera dei deputati, con un ok unanime, le nuove norme contro le discriminazioni e sulla tutela dei diritti per le persone che hanno affrontato patologie oncologiche. Il diritto all’oblio oncologico non contempla solo una generica difesa della privacy, ma ha delle importanti conseguenze pratiche. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Diritto all’oblio oncologico: significato della normativa

Il testo è stato approvato a Montecitorio con 281 sì e nessuno voto contrario.

La legge impedirà che gli ex malati oncologici si ritrovino a dover affrontare discriminazioni in caso di adozione di minori o in caso di stipula di prodotti finanziari, bancari o assicurativi.

Alle persone guarite da patologie oncologiche, in pratica, non potranno più essere richiesti dettagli in merito al loro stato di salute.

Ma non solo: le stesse non potranno più essere oggetto di indagine in merito alla pregressa condizione.

La legge sull’oblio oncologico si applica qualora, al momento della richiesta, la patologia sia già stata sconfitta senza episodi di recidiva da più di 10 anni.

Si scende da 10 a 5 anni in caso la patologia sia insorta prima del 21esimo anno di età.

Le informazioni sanitarie non possono essere acquisite neppure tramite fonti diverse dal contraente.

In caso siano già in possesso della controparte, o di un intermediario, non possono venire utilizzate per determinare le condiziono contrattuali.

Non lo nascondo, è una grande emozione. Oggi è stata approvata la mia prima proposta di legge. E ne sono orgoglioso perché è una legge che restituisce dignità e speranza a tante persone. Tanti non lo sanno, ma in questo Paese milioni di persone guarite dal cancro da anni… pic.twitter.com/laSb8mn512 — Marco Furfaro (@marcofurfaro) August 3, 2023

Oblio oncologico per un milione di cittadini

Gli ex malati oncologici verranno tutelati anche nelle fasi di partecipazione ai concorsi pubblici.

Secondo una stima la norma andrà a tutelare i diritti di un milione di italiani.

Il Garante della privacy vigila sul diritto all’oblio oncologico

Sarà il Garante per la protezione dei dati personali a vigilare sull’applicazione della normativa.

Nella stessa giornata sono passate alla Camera anche le disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica tramite l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

Il testo è passato con 168 sì, 10 no e 96 astenuti.