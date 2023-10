Cos'è la Jihad islamica palestinese e che ruolo ha nella guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza

La Jihad islamica palestinese ha respinto le accuse, mosse da Israele, secondo cui un fallito lancio di razzi da parte dell’organizzazione islamista di Gaza sarebbe all’origine dell’esplosione all’ospedale Al-Ahli di martedì 17 ottobre. Un gravissimo episodio che ha provocato almeno 500 morti, secondo fonti palestinesi, e che ha fatto tornare agli onori della cronaca la Jihad islamica palestinese in questo rimpallo di accuse con Tel Aviv.

Che cos'è l'organizzazione islamista palestinese

L'origine comune con Hamas

Il ruolo nella guerra Tra Hamas e Israele

Che cos’è l’organizzazione islamista palestinese

Non solo Hamas, dunque. Nella Striscia di Gaza è presente anche la Jihad islamica palestinese, organizzazione accusata di terrorismo da Stati Uniti, Unione europea, Regno Unito, Giappone, Canada, Australia e Israele.

La Jihad islamica palestinese è stata fondata nel 1981 da Fathi Abd al-Aziz al-Shikaki, un medico di Rafah, città palestinese nel sud della striscia di Gaza.

L’origine comune con Hamas

Come Hamas, anche la Jihad islamica palestinese deriva dall’organizzazione islamista transnazionale dei Fratelli Musulmani, fondata nel 1928 a Ismailia, Egitto, da Hassan al-Banna.

Tuttavia, la Jihad Islamica, come spiega l’European Council on Foreign Relations (Ecfr), si sviluppò presto in un’organizzazione distinta, plasmata da un crescente militarismo e fortemente influenzata dalla Rivoluzione iraniana del 1979 e della sua Guida Suprema, l’Ayatollah Khomeini.

Il ruolo nella guerra Tra Hamas e Israele

A livello militare, la Jihad islamica agisce come un corpo d’élite. Politicamente, si oppone a ogni dialogo con Israele e collabora con Hamas, che governa la Striscia di Gaza dal 2007.

Fonte foto: ANSA Bombardamenti israeliani su Gaza

La Jihad islamica palestinese ha alle spalle una lunga storia di attacchi a soldati e civili israeliani, che risale agli anni Ottanta. Il suo braccio armato, le Brigate al-Quds, è stato fondato nel 1992.

Sebbene la Jihad islamica sia fortemente critica nei confronti dell’Autorità palestinese e del suo presidente Mahmoud Abbas, non partecipa direttamente alla vita politica della Striscia di Gaza e limita il suo ruolo al confronto militare con Israele.

L’organizzazione ha una struttura segreta, basata su cellule, ed è composta perlopiù da attivisti islamisti e studenti dell’Università islamica di Gaza.

Il 18 ottobre, l’esercito israeliano ha diffuso l’audio di una conversazione telefonica, attribuendola a due miliziani di Hamas, nella quale uno informa l’altro che il razzo caduto sull’ospedale di Gaza sarebbe stato lanciato dalla Jihad islamica. Accusa tuttavia respinta da quest’ultima.