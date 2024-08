Cos'è l'oggetto misterioso avvistato nella Via Lattea: la scoperta degli scienziati e le prime ipotesi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Così grande e potente da essere intercettato persino attraverso i personal computer domestici di scienziati dilettanti. Si tratta di un misterioso oggetto cosmico che si muove velocissimo, superando il milione di chilometri orari, attraverso la Via Lattea. Gli esperti stanno provando a individuarne natura e direzione.

Un oggetto misterioso nello spazio

L’oggetto misterioso, noto come CWISE J1249, è stato visualizzato dal telescopio Wise della Nasa. L’ipotesi più avvalorata è che si tratti di una nana bruna.

Un oggetto, cioè, la cui massa è compresa fra quella di un pianeta gigante e una stella, come il Sole. Di certo non si tratta di una sonda spaziale.

Il misterioso oggetto presenta infatti una massa pari a circa l’8% di quella del sole, ed è 30.000 volte più grande dello stesso pianeta Terra.

Gli studi hanno rivelato che presenta al suo interno una quantità di ferro inferiore rispetto alle altre stelle, il che lascia dedurre che si tratti di una nana “anziana”, appartenente alla prima generazione di stelle della nostra galassia.

Sta sfrecciando nella Via Lattea

Le nane brune non sono rare e nella nostra galassia ne sono state scoperte oltre 4mila. A stupire è la velocità di quest’oggetto misterioso.

Con una velocità rilevata di 1,6 milioni di km/h. Si tratta di oltre il doppio della velocità della sonda spaziale più veloce mai lanciata, così come spiegato dal docente di astronomia Darren Baskill alla Bbc.

Tale velocità – pari allo 0,001% della velocità della luce – permetterebbe alla stella di lasciare la Via Lattea in poche decine di milioni di anni.

Di norma, invece, oggetti del genere non lasciano la galassia in cui orbitano per lanciarsi nello spazio intergalattico. Forse, l’oggetto faceva parte di un ammasso globulare per essere volata via dopo l’impatto con un buco nero.

La scoperta della Citizen Science

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Astrophysical Journal Letters. Si tratta di una scoperta della Citizen Science, la scienza fatta dai cittadini.

Si tratta del progetto della Nasa noto come Backyard Worlds: Planet 9, volto a identificare possibili segnali del Planet 9, il nono pianeta del nostro sistema solare.

Per analizzare le miriadi di immagini rilevate dal telescopio spaziale Wise è stato chiesto il contributo di volontari, astronomi non professionisti.

A scovare l’oggetto misterioso sono stati i veterani della Citizen Science, Martin Kabatnik, Thomas P. Bickle e Dan Caselden.