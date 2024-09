Cos'è l'Eta e perché per entrare nel Regno Unito servirà il visto: quanto costa e come funziona

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si concretizza l’ultima conseguenza della Brexit. Addio alla libera circolazione dentro e fuori dal Regno Unito, anche per i cittadini provenienti da uno dei Paesi membri dell’Unione Europea. A partire dal 2025, per entrare in UK servirà l’Eta, il visto che può essere richiesto online. Ecco come e a quale costo.

Il visto per entrare nel Regno Unito

A completamento della Brexit, con la quale i Paesi del Regno Unito hanno smesso di far parte dello spazio Schengen, il governo britannico estende l’obbligo di visto ai cittadini Ue.

A partire dal 2 aprile 2025 anche chi proviene dall’Unione dovrà esibire il visto in dogana al suo arrivo in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Fonte foto: iStock L’Eta si ottiene online al costo di 10 sterline

Si tratta dell’Eta – Electronic Travel Authorisation, obbligatorio per tutti i cittadini comunitari, italiani compresi, sprovvisti di residenza nel Regno Unito o di un visto di lavoro.

Il sistema, simile a quello dell’Esta in vigore negli Stati Uniti, è stato introdotto, ha dichiarato l’Home Office, per limitare gli abusi del sistema immigrazione.

Saranno esenti dal bisogno di esibire l’Eta per accedere nel Regno Unito coloro provenienti dall’Eire, la Repubblica di Irlanda.

Che cos’è l’Eta e come si ottiene

L’Eta è un’autorizzazione elettronica necessaria per soggiorni brevi, inclusi quelli a scopo turistico, ottenibile online a pagamento.

Gli Stati Uniti utilizzano l’Esta e anche l’Unione Europea sta adottando un sistema simile: l’Etias – European Travel Information and Autrhorisation System.

Il visto è richiesto a tutti i cittadini stranieri e maggiorenni, residenti altrove e senza un visto lavorativo, nel paese per brevi periodi, per vacanze e in ogni caso non a fini lavorativi.

Si ottiene tramite un’app dedicata, la Uk Eta, presentando i seguenti documenti:

Foto del passaporto con cui si viaggerà

Indirizzo mail

Carta di credito o debito (o Google Pay/Apple Pay)

Foto di chi presenta la domanda

Dopo la richiesta e il pagamento, se approvato, il visto sarà inviato entro 3 giorni dalla richiesta. Non sarà possibile fare appello in caso di diniego.

Quanto costa e come funziona

Il costo dell’Eta per entrare nel Regno Unito è di 10 sterline, pari a circa 11,80 euro. E permette di effettuare, nel corso dei 2 anni successivi all’ottenimento del visto (o fino alla scadenza del passaporto del titolare), più soggiorni per un massimo di 6 mesi alla volta.

L’Eta è necessario nei seguenti casi:

Turismo e visite ad amici o parenti,

Motivo di studio o affari a breve termine

Un impegno retribuito

Transito nel Regno Unito

Soggiorni di massimo 3 mesi con la concessione del visto per Creative Worker

Anche se in possesso di un Eta non è possibile:

Svolgere un lavoro retribuito (anche nel caso di lavoratori autonomi) per un’azienda del Regno Unito

Sposarsi o registrare un’unione civile

I cittadini dell’Ue potranno richiedere l’Eta a partire dal 5 marzo 2025, mentre l’obbligo alle frontiere entrerà in vigore a partire dal 2 aprile dello stesso anno.