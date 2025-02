Cos'è il Pokemon Day atteso dai fan in tutto il mondo, le novità dalle carte agli oggetti da collezione

Era tanto atteso e infine è arrivato: il 27 febbraio 2025 gli appassionati celebrano il Pokemon Day. In occasione dell’evento sono state presentate novità e aggiornamenti in merito ai giochi di carte Pokemon, ai videogiochi e ad una serie di gadget a tema. Di seguito tutto quello che serve sapere per restare aggiornati sul mondo Pokemon.

Pokemon Champions

Annunciato Pokemon Champions, gioco ancora in fase di sviluppo che, viene promesso, “racchiude tutto il meglio delle lotte Pokemon in un unico posto”. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Leggende Pokemon: Z-A

È stato rilasciato un nuovo trailer per l’atteso videogioco Leggende Pokemon: Z-A, disponibile per Nintendo Switch a partire dal 31 dicembre 2025. Il gioco è ambientato nell’immaginaria città di Luminopoli. I preordini sono aperti.

Leggende Pokemon: Z-A è acquistabile anche su Amazon

Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto

In Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto il Pokemon Day viene festeggiato con una password che sblocca la funzione Dono Segreto mostrata durante il Pokemon Presents: si suggerisce di visitare il sito pokemon.com per ulteriori dettagli.

Promessa poi la comparsa di Pokemon rossi, verdi e blu, “con probabilità più alte di incontrare le loro versioni cromatiche”.

Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto sono acquistabili anche su Amazon

Carte Collezionabili Pokemon Pocket

Annunciate le nuove buste di espansione a tema Luce Trionfale relative al Gioco di Carte Collezionabili Pokemon Pocket, in uscita il 28 febbraio 2025.

La concierge Pokemon

È stato annunciato che la serie in stop motion su Netflix “La concierge Pokemon” è stata candidata a vari premi, e la seconda stagione è ora in fase di produzione. I primi quattro episodi sono ora disponibili anche sul canale YouTube Pokemon ufficiale per un periodo limitato (youtube.com/@pokemonufficiale).

Pokemon GO

Per quanto riguarda Pokemon GO, viene annunciato che l’1 marzo inizierà il Tour di Pokemon GO di Unima (globale) in Pokemon GO, “durante il quale i Pokemon leggendari Kyurem Nero e Kyurem Bianco appariranno nei raid e altrove”. E il 4 marzo avrà inizio una nuova stagione che include l’arrivo di Kubfu e Urshifu.

Pokemon Masters EX

Per festeggiare i cinque anni e mezzo del gioco, chi effettua l’accesso riceve 3.000 gemme in regalo. La produzione ha inoltre rivelato “nuove Unità master” e cioè “Vera (Campionessa) e ArcheoKyogre cromatico, e Brendon (Campione) e ArcheoGroudon cromatico”.

Altre novità dal mondo Pokemon

In Pokemon UNITE ci sono nuovi personaggi: Suicune, Raichu di Alola e Alcremie. Proposta inoltre un nuovo tipo di lotta, la Gara 500: per vincere, basta arrivare per primi a 500 punti.

In Pokemon Café ReMix sono disponibili nuove ricette e nuovi costumi.

I videogiochi della serie Pokemon supportano ora anche la traduzione in spagnolo latino-americano.