Cos'è il Concistoro convocato da Papa Francesco dal ricovero del Gemelli: perché si riuniscono i cardinali

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Papa Francesco ha convocato il 13esimo Concistoro per cause di canonizzazione del suo pontificato dalla sua stanza dell’ospedale Gemelli, dove è ricoverato da due settimane per una polmonite bilaterale. Nonostante le condizioni ancora critiche, Bergoglio si è rimesso al lavoro e ha chiamato a raccolta i cardinali.

Perché il Papa ha convocato il Concistoro

Dopo l’incontro con il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, e il sostituto per gli Affari Generali della Santa Sede, Edgar Peña Parra, il Pontefice ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti relativi a cinque Servi di Dio e due Beati.

Per le canonizzazioni di questi ultimi due è necessaria la convocazione del Concistoro, ovvero l’assemblea con i cardinali. La data, però, non è ancora stata stabilita.

Cos’è il Concistoro

Derivato dal tardo latino consistorium (der. di consistĕre “fermarsi”), con il significato originario di “sala d’aspetto” e poi di “Consiglio dell’imperatore”, il termine identifica una riunione formale tra il Papa e i cardinali, che può essere ordinaria o straordinaria.

Nel primo caso l’assemblea è dedicata alla nomina di nuovi cardinali e alle canonizzazioni, mentre nel secondo a questioni relative alla Chiesa di particolare importanza. Il Concistoro si trasformò da ordinario a straordinario l’11 febbraio 2013, quando, dopo la canonizzazione dei martiri di Otranto, il precedente Pontefice, Benedetto XVI, annunciò le sue dimissioni. Non sarebbe questo, però, lo scopo della prossima assemblea.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco nomina il cardinale Domenico Battaglia durante la cerimonia dell’ultimo Concistoro a dicembre 2024

La convocazione dal Gemelli

Durante l’udienza con il cardinale Parolin e il monsignor Parra, Papa Francesco ha disposto la convocazione di un nuovo Concistoro su pratiche di canonizzazione già istruite, sulle quali mancava l’ultima ratifica del Pontefice.

Di norma è il cardinale titolato del Dicastero dei santi, attualmente Marcello Semeraro, a sottoporre i decreti al Papa, ma Bergoglio ha anticipato i tempi per scongiurare che l’eventuale aggravarsi delle sue condizioni di salute non gli permettano di portare a compimento queste cause di canonizzazione.

La santificazione riguarderà Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, medico laico venezuelano morto a Caracas nel 1919, e Bartolo Longo, laico di origini pugliesi morto a Pompei nel 1926, saranno santi.

Bergoglio ha anche disposto la beatificazione di cinque Servi di Dio, tra cui Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor militare carabiniere che nel 1943 sacrificò la sua vita durante un rastrellamento nazista, salvando 22 persone.