Cortina: escursionista romano inciampa, precipita e muore. Altro incidente mortale sull'Alpe di Tires

A pochi giorni dalla tragedia della Marmolada, sulle Dolomiti si registrano altri due incidenti con esito mortale. Nei pressi di Cortina un escursionista romano di 68 anni è inciampato precipitando nel vuoto durante un’escursione. A Tires, in provincia di Bolzano, un alpinista di 28 anni ha avuto un incidente durante una scalata: anche per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedie dalla dinamica profondamente diversa rispetto a quanto accaduto sul ghiacciaio della Marmolada, ma che riportano comunque in primo piano la sicurezza in montagna.

A Cortina muore un escursionista romano

Eugenio Glorialanza, 68enne di Roma, si trovava sul Lagazuoi, una cima del gruppo di Fani, nei pressi di Cortina d’Ampezzo (Belluno).

Il 68enne, in compagnia della moglie e di un’altra persona, si stava dirigendo verso le Gallerie quando è inciampato ed è precipitato nel vuoto, sul lato del sentiero esposto. Il corpo del 68enne è stato trovato un centinaio di metri più in basso.

Inutili i soccorsi per il 68enne inciampato sul Lagazuoi, vicino Cortina

I soccorritori si sono calati con un verricello da un elicottero, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il corpo dell’escursionista romano è stato recuperato poco dopo da un altro mezzo del soccorso Alpino. Ottenuto il nulla osta dall’autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata sul Col Gallina e affidata ai familiari per le esequie.

L’ubicazione di Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno

Alpe di Tires, alpinista altoatesino precipita e muore

Nella giornata di sabato 9 luglio, sempre sulle Dolomiti, si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolto un alpinista.

A perdere la vita è stato un alpinista 28enne di Castelrotto (Bolzano) impegnato sulla via ferrata Laurenzi, fra l’Alpe di Tires e il Catinaccio.

Il giovane ha riportato ferite mortali nella caduta. Il corpo è stato recuperato dall’elisoccorso Pelikan 1. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.