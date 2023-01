Cortina d'Ampezzo, morta la sciatrice travolta dalla valanga: l'istruttrice di sci aveva solo 34 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Giulia Ramelli non ce l’ha fatta. La giovane istruttrice di sci è stata travolta da una valanga a Cortina d’Ampezzo mentre si trovava insieme al compagno nella giornata di mercoledì 11 gennaio. Tratta in salvo e trasportata in ospedale, è deceduta nella notte.

Valanga nei pressi del rifugio Nuvolau

La veneziana Giulia Ramelli aveva 34 anni ed era un’insegnante di sci. Come riporta ‘La Repubblica’, nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio si trovava in compagnia di un amico, anche lui veneziano, quando una valanga li ha sorpresi.

I due stavano risalendo la montagna con le pelli di foca tra la Gusela e il Nuvolau, nelle vicinanze dell’area sciistica delle 5 Torri.

Nel cerchio la zona della tragedia: Giulia Ramelli e il suo compagno di sci sono stati travolti in zona 5 Torri, nei pressi del rifugio alpino Nuvolau.

A dare l’allarme attorno alle 16:15, l’amico rimasto solo parzialmente coperto dalla neve. Giulia Ramelli è stata invece investita in pieno ed è stata ritrovata sotto uno strato di neve alto due metri.

Estratta in condizioni disperate

Sul posto sono accorsi la Guardia di finanza di Cortina e il personale del Soccorso alpino. La donna è stata trovata anche grazie all’ausilio delle unità cinofile.

I soccorritori hanno prestato le prime cure e hanno stabilizzato le sue condizioni, ma lo stato della donna è apparso subito molto grave. Trasportata con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore all’ospedale di Treviso, è spirata nella notte.

Come riporta ‘Il Gazzettino’, il bollettino dell’Agenzia regionale Arpav per la giornata dell’11 gennaio segnalava un pericolo di valanghe marcato.

Chi era Giulia Ramelli

Giulia Ramelli aveva studiato all’università Ca’ Foscari di Venezia ed era una sciatrice esperta, così come l’amico che l’accompagnava.

Da sempre appassionata di montagna, era abituata a praticare discese anche impegnative. Prestava servizio presso la Scuola Sci Cortina dopo essere diventata istruttrice nel 2009.