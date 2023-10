Corteo anti-Meloni a Torino e scontri tra studenti e polizia: manifestante colpito alla testa in una carica

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Disordini a Torino per l’arrivo di Giorgia Meloni. Manifestanti e polizia si sono scontrati durante un corteo dei collettivi studenteschi, con circa 300 partecipanti scesi in piazza contro la presenza della premier al Festival delle Regioni. Durante le cariche delle forze dell’ordine una persona avrebbe riportato una contusione alla testa dopo essere stata colpita da un manganello.

La protesta

Secondo quanto riportato da ‘Ansa’, alla protesta hanno partecipato gli attivisti del centro sociale Askatasuna, dei collettivi studenteschi contro il caro affitti, di Cambiare Rotta, del movimento No Tav e di Potere al popolo. “Meloni a Torino non sei la benvenuta” è lo striscione in testa al corteo partito da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’università del capoluogo piemontese.

La manifestazione è proseguita in direzione via Po nel tentativo di aggirare i blocchi delle forze dell’ordine e raggiungere il Teatro Carignano, dove è atteso l’intervento del Presidente del Consiglio sul palco dell’evento conclusivo del Festival delle Regioni. Buona parte del centro è blindata dai cordoni delle forze dell’ordine dispiegati a protezione della zona rossa attorno alla sede dell’incontro istituzionale.

I disordini

La situazione sembrava inizialmente sotto il controllo delle forze dell’ordine, quando alcuni dei manifestanti avrebbero cominciato a sparpagliarsi deviando dal percorso previsto.

Il primo scontro tra collettivi e polizia in assetto antisommossa sarebbe avvenuto in via delle Rosine, all’angolo con via Principe Amedeo, durante il quale si sono verificate cariche e lanci di uova.

I contestatori sono riusciti a superare il doppio blocco creato dalle forze dell’ordine in via Lagrange e, passando attraverso il cortile delle galleria San Carlo, sono riusciti ad arrivare a Piazza San Carlo e poi a Piazza Castello.

Il corteo al momento sarebbe spezzato in due tronconi, con la parte più numerosa bloccata dai reparti antisommossa schierati davanti alla prefettura, dove si sono verificate nuove cariche. Il bilancio provvisorio sarebbe di un manifestante colpito alla testa dalle manganellate della polizia, ma si sarebbero registrati altri feriti.

L’intervento di Meloni

Dopo l’intervento insieme al ministro Roberto Calderoli e i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giorgia Meloni di dirigerà verso il Parlamento Subalpino per prendere parte alla celebrazione dei 40anni della Conferenza Stato – Regioni.

Notizia in aggiornamento…