Cortei contro Afd alla vigilia delle elezioni in Germania, 80mila in piazza, si temono scontri a Berlino

Alla vigilia delle elezioni in Germania sono state organizzate diverse manifestazioni contro l’estremismo di destra e il partito Afd. Ad amburgo sfileranno circa 80mila persone, mentre a Berlino si temono scontri tra estremisti per due diversi cortei organizzati in varie parti della città.

Nelle giornate immediatamente precedenti alle elezioni federali in Germania, che si terranno domenica 23 febbraio, ci sono state diverse manifestazioni contro l’estremismo di destra e in particolare contro il partito Afd.

Venerdì 21 si sono tenuti cortei a Magonza e Munster, mentre il 22 febbraio i manifestanti sono scesi in piazza ad Hannover, Essen, Karlsruhe, Kaufbeuren.

La città al centro di queste ultime manifestazioni sarà Amburgo, che vedrà ben due cortei sfilare per le proprie strade, per un totale di circa 80mila manifestanti attesi nelle piazze della città tedesca.

Paura per gli scontri a Berlino

Più contenute ma più preoccupanti per le autorità le manifestazioni che si terranno a Berlino, Città al centro della Germania orientale, dove Afd dovrebbe diventare, secondo i sondaggi, il partito di maggioranza relativa.

Nella capitale tedesca si terranno due cortei di diversi movimenti di estrema destra, tra cui anche uno di Afd, e altrettante contromanifestazioni di partiti e gruppi dell’estrema sinistra.

Le forze dell’ordine hanno stabilito percorsi obbligati e schierato molti agenti in modo da evitare scontri, nonostante le manifestazioni siano di dimensioni molto più piccole rispetto a quelle delle altre città tedesche.

Gli ultimi sondaggi prima delle elezioni in Germania

Gli ultimi sondaggi prima delle elezioni tedesche, stilati per il quotidiano Bild il 22 febbraio, danno per favorita la Cdu, partito di centrodestra, poco sotto all’importante soglia del 30%. Afd è seconda al 21%, raddoppiando i propri voti del 2021.

I partiti di centrosinistra inseguono, con i Socialdemocratici (Spd) che dovrebbero limitare i danni della caduta del governo Scholz, fermandosi attorno al 15%, e i Verdi che rimangono ai livelli del 2021, con il 13% dei consensi.

Cruciali i risultati dei partiti minori, Linke, di estrema sinistra, Bsw, populista e filorusso e Fdp, liberale e responsabile della caduta dell’ultimo governo. Se tutti e tre dovessero superare la soglia di sbarramento del 5%, formare una maggioranza in parlamento per la Cdu diventerebbe molto complesso.