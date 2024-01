Corte Suprema Usa non ferma la pena di morte con l'azoto in Alabama: esecuzione per Kenneth Smith più vicina

La Corte Suprema statunitense ha respinto il ricorso contro la pena di morte per ipossia di azoto disposta dall’Alabama nei confronti di Kenneth Smith. Il 59enne, incarcerato per l’assassino su commissione di una donna nel 1988, è sopravvissuto nel 2022 all’iniezione letale ed è stato condannato all’esecuzione capitale attraverso l’inalazione del gas, che in purezza causa il collasso della cellule e il decesso. Almeno in teoria, perché l’uomo sarà il primo al mondo ad essere ucciso tramite questa tecnica e per questo dalle associazioni internazionali dei diritti umani, compreso l’Onu, si sono sollevate le proteste in merito alla decisione.

La sentenza della Corte Suprema

I giudici della Corte Suprema americana hanno respinto la tesi dei legali di Smith, secondo cui un secondo tentativo di esecuzione, dopo i trami causati dal fallimento del primo, violerebbe le tutele previste dall’ottavo emendamento della Costituzione statunitense contro punizioni crudeli e inusuali.

I medici che hanno visitato il 59enne hanno riscontrato sul condannato sintomi di insonnia, depressione e angoscia provocati dall’iniezione andata male del 2022, che gli aveva procurato atroci sofferenze per circa quattro ore.

Fonte foto: ANSA

Protesta contro la pena di morte di fronte alla Corte Suprema americana

L’esecuzione

Gli avvocati difensori proveranno un ultimo disperato ricorso alla corte d’appello, ma a questo punto l’esecuzione capitale di Smith è questione di ore: la governatrice repubblicana Kay Ivey ha fissato per giovedì 25 gennaio l’inizio del periodo di 36 ore entro il quale deve avvenire l’esecuzione del condannato, che sarà legato e costretto a respirare azoto puro in una maschera.

Sulla prima pena di morte per ipossia di azoto si è espresso anche l’Onu, tramite l’intervento dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, che ha parlato di pratica potenzialmente equivalente a tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e ha chiesto di fermare l’esecuzione.

Secondo la ong Equal Justice Initiative presieduta da Bryan Stevenson, avvocato e attivista che ispirò sul grande schermo il film “Il diritto di opporsi”, di Daniel Cretton, “è assurdo giustiziare qualcuno con un sistema mai testato su un essere umano. Ci batteremo fino alla fine per bloccare l’esecuzione”.

La vicenda

Smith è stato condannato nel 1988 per l’omicidio su commissione di Elizabeth Sennett, moglie di un pastore della Westside Church of Christ a Sheffield, nel nord dell’Alabama. Il sacerdote aveva ingaggiato il 58enne per incassare varie polizze assicurative stipulate sulla vita dalla consorte.

L’omicida, che ha trascorso 35 anni in prigione, avrebbe dovuto essere ucciso due anni fa tramite iniezione letale, ma dopo quattro ore di tentativi falliti è stato riportato in cella.

In un’intervista Smith si è detto “terrorizzato” all’idea di essere “ammazzato due volte” e ha ricordato come uno dei suoi carnefici gli disse: “L’iniezione letale è indolore, con l’azoto nessuno sa cosa succederà”.