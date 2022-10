Corsano, esplosione per fuga di gas: crollo in una casa. C'è una donna in gravi condizioni

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una violenta esplosione si è verificata nella mattinata di venerdì 21 ottobre a Corsano, in provincia di Lecce, all’interno di un’abitazione in via Cavour.

La causa dell’esplosione

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Ansa’, la deflagrazione è stata causata probabilmente dalla perdita di gas da una bombola di gpl di un cucinino esterno. L’esplosione ha provocato un crollo parziale dell’abitazione.

Una donna ferita grave

Una donna (la proprietaria della casa, di 76 anni) è rimasta gravemente ferita in seguito all’esplosione che si è verificata nella mattinata di venerdì a Corsano. La settantaseienne è rimasta ustionata e sepolta dalle macerie.

Fonte foto: Tuttocittà L’esplosione si è verificata in via Cavour a Corsano, in provincia di Lecce, nel Salento.

I soccorsi

I primi soccorsi alla donna sono stati prestati dal figlio e da un vicino di casa, luogotenente alla Scuola di Cavalleria di Lecce. Successivamente, sono arrivati i Vigili del Fuoco. Sul posto stanno operando anche i vigili urbani e i Carabinieri. La donna ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Tricase. Presenta ustioni su tutto il corpo.

Ulteriori dettagli

Stando a quanto reso noto da ‘La Repubblica’, la donna si trovava sola in casa al momento dell’esplosione. A crollare è stato il solaio dello stabile.

Il ‘Corriere del Mezzogiorno’ ha precisato che la donna rimasta gravemente ferita nell’esplosione di Corsano non sarebbe al momento in pericolo di vita.