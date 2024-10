Corrado Formigli e l'incidente svelato a Piazzapulita: "Scapola e costole rotte", giornalista in tv col tutore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Durante la puntata del 10 ottobre di Piazzapulita su La7, il conduttore Corrado Formigli ha rivelato di aver avuto un incidente. Nonostante le ferite riportate, tra cui la frattura di diverse costole, il giornalista ha deciso di essere presente in trasmissione, apparendo in video con un vistoso tutore al braccio.

Cosa è successo a Formigli?

Corrado Formigli ha scelto di rivelare in diretta tv i dettagli del suo incidente. Nella serata del 10 ottobre, il conduttore ha esordito spiegando al pubblico il motivo del tutore: “Ho 5 costole fratturate, una scapola fratturata e diverse escoriazioni,” ha dichiarato.

Nonostante le difficoltà, Formigli ha proseguito con la conduzione di Piazzapulita, ribadendo l’importanza della puntata, dedicata alla situazione in Libano e ai recenti attacchi di Israele contro la missione Unifil.

Fonte foto: ANSA In foto Corrado Formigli

Senza entrare nei dettagli delle circostanze dell’incidente, il giornalista ha voluto tranquillizzare i suoi spettatori, pur riconoscendo che sarebbe stata una conduzione “faticosa”.

Cosa sappiamo dell’incidente

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni precise sull’incidente che ha coinvolto Corrado Formigli.

Lo stesso giornalista ha scelto di mantenere riservati i dettagli su come si sia procurato le ferite. Quello che sappiamo è che l’incidente ha avuto conseguenze fisiche significative, tra cui la frattura di diverse costole e di una scapola, oltre a numerose escoriazioni.

Nonostante il dolore e il disagio, Formigli ha deciso di non mancare alla conduzione del programma.

I commenti social

Il giornalista Paolo Fornasari ha commentato l’incidente, dando solidarietà a Corrado Formigli. Ma non è stato l’unico che durante la trasmissione ha parlare dell’incidente.

Ci sono stati molti commenti positivi per la presenza di Formigli, come chi ha scritto: “Guarisca presto”. Un messaggio ripetuto da molti altri telespettatori, che riconoscono il coraggio di andare in onda in simili condizioni.