Corrado Augias contro Giorgia Meloni: "Ha una scarsa padronanza della lingua italiana", il motivo dell'attacco

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Durante la puntata del 15 ottobre di “Dimartedì” su La7, lo scrittore e giornalista Corrado Augias ha criticato apertamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a causa del linguaggio utilizzato in una chat interna a Fratelli d’Italia.

La stoccata di Corrado Augias a Giorgia Meloni

Il termine “infamia”, usato dalla Meloni in quella conversazione, ha scatenato il commento pungente di Augias, che ha spiegato come la parola abbia una connotazione legata al mondo della criminalità organizzata.

Secondo Augias, Meloni non avrebbe compreso il peso di quel termine, suggerendo che ciò dimostrerebbe una “scarsa padronanza della lingua italiana“. Ha aggiunto che la premier “non ha una grande frequenza linguistica“, indicando che questa mancanza può portare a errori nell’uso delle parole.

Fonte foto: ANSA

Corrado Augias

Augias ha poi ampliato la sua critica, soffermandosi sul livello attuale della classe politica italiana. Ha ricordato come, in un tempo non troppo lontano, la politica italiana fosse dominata da figure di spicco che, nonostante le divergenze tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, erano unite dal senso di responsabilità verso lo Stato.

Il precedente di Berlusconi

Secondo Augias, oggi manca quel senso di coesione e rispetto istituzionale che era alla base della fondazione della Repubblica Italiana.

Questa disgregazione del sistema politico, ha sottolineato Augias, è diventata evidente con l’ascesa di Silvio Berlusconi. Secondo lo scrittore, infatti, il Cavaliere è stato il primo a sminuire apertamente le istituzioni, utilizzando un linguaggio provocatorio nei confronti di magistrati, oppositori politici e sindacati.

Il giornalista ha ricordato gli episodi in cui Berlusconi ha definito “cog****i” gli elettori del Partito Comunista Italiano, un chiaro esempio, a suo dire, del degrado del linguaggio politico.

La polemica sull’assemblea delle Nazioni Unite

Non è certo la prima volta che Augias critica Meloni. A fine settembre, ad esempio, l’intellettuale aveva ripreso la presidente del Consiglio per il suo intervento presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove aveva parlato davanti a una sala quasi vuota.

In quella occasione, lo scrittore aveva evidenziato come la premier si presentasse spesso come un “cavaliere solo“, incapace di costruire alleanze solide e di proiettare un’immagine unificatrice del Paese.