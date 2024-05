Corrado Augias a valanga contro i politici, l'accusa: "Buona parte ha perso il senso della dignità"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Attacco ai politici. Corrado Augias ha commentato duramente il livello della classe politica, affermando che buona parte di essa ha perso il senso della dignità.

Le dichiarazioni di Corrado Augias

Il giornalista Corrado Augias ha duramente attaccato la classe politica rispondendo alle domande di Giovanni Floris durante la trasmissione DiMartedì andata in onda su La 7.

“Si è perduta, per molti politici non per tutti, ma comunque la buona parte, il senso della propria dignità. Il servizio allo Stato deve essere reso, come dice l’articolo 54 della Costituzione, con disciplina e onore” ha commentato il giornalista.

Fonte foto: Ansa Corrado Augias alla presentazione del suo nuovo libro

“Una volta l’arruolamento della politica era dei giovani migliori. Era un compito giudicato luminoso andare ad aiutare un onorevole o un ministro. Oggi quale giovane di valore va a portare la borsa a un politico?” ha poi concluso.

Perché la classe politica è peggiorata secondo Augias

Durante l’intervista, fatta in occasione dell’uscita del suo nuovo libro “La vita s’impara”, Augias ha anche spiegato quale sia a suo parere il motivo della mancanza di profili di alto livello nella politica italiana:

“I giovani preferiscono andare a studiare all’estero, a fare i manager, gli ingegneri. Di conseguenza il livello della classe politica si abbassa e diventa troppo basso per resistere alle spinte che ogni politico di ogni epoca ha” ha dichiarato Augias.

“Anche nell’antica Roma, i governatori delle provincie rubavano. Cicerone ci ha scritto delle orazioni. La politica ti mette nelle condizioni di rubare. Non solo in Italia, ovunque. Il freno deve stare nella consapevolezza del ruolo che svolgi” ha detto il giornalista.

Augias commenta il caso Toti

L’intervista si è inevitabilmente spostata su quanto sta accadendo in Liguria, con le accuse mosse al presidente della Regione Giovanni Toti, agli arresti domiciliari per corruzione:

“Nessuno di noi sa tutta la verità, prescindendo dai singoli e dai singoli fatti, colgo un segnale. Qualche giorno fa il Corriere della Sera ha pubblicato una notizia ‘Truffa alla Ue: 5 milioni dai pascoli fantasma’, coinvolte società in tutta Italia. È un sistema, come possiamo sorprenderci di Genova?” ha risposto Augias.

“Dovunque si vada a mettere il dito si trova qualcosa. Trenta anni fa ci illudemmo che Tangentopoli avrebbe posto fine a quel sistema. Non è vero, è ricominciato tutto.” ha poi concluso.