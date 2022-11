Corpo carbonizzato in un'auto abbandonata a Concordia sul Secchia (Modena): potrebbe essere la donna scomparsa

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

A Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, è stato rinvenuto dai Carabinieri un corpo totalmente carbonizzato, forse appartenente a una donna scomparsa da giorni. Tutte le ipotesi rimangono aperte.

Il corpo carbonizzato all’interno dell’auto di una 32enne scomparsa

I militari hanno trovato dentro un’auto abbandonata in una zona isolata del territorio di Concordia sulla Secchia i resti bruciati di una persona.

La vettura appartiene a una 32enne, di cui il marito aveva denunciato la scomparsa alcuni giorni fa. Il cadavere non è ancora stato identificato, ma si tratterebbe di una donna.

Il marito della donna scomparsa interrogato dai Carabinieri

La segnalazione per l’auto abbandonata in via Valdisole, nelle campagne di Fossa di Concordia, è arrivata in caserma intorno alle 21 di venerdì 18 novembre.

Dopo i sopralluoghi sul posto, i Carabinieri hanno convocato il marito della proprietaria per ascoltarlo, dopo che lo hanno informato della notizia.

Tutte le piste rimangono aperte: si pensa al suicidio e all’omicidio

Per risolvere il giallo sono in corso le indagini da parte degli uomini della Compagnia di Carpi, coordinati dalla pm Claudia Natalini.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. In questo momento tutte le ipotesi sono aperte, e non è esclusa alcuna pista, dall’omicidio al suicidio.