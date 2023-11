Corona annuncia nuovi audio sul caso scommesse: avrebbe tra le mani i nomi di altri 4 calciatori coinvolti

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Un nuovo audio con altri 4 nomi di calciatori coinvolti nella vicenda calcioscommesse: lo ha annunciato – ancora una volta – Fabrizio Corona, promettendo rivelazioni inedite rispetto a quelle fatte nelle settimane scorse. “Questo caso non è finito”, ha detto il re dei paparazzi alla stampa.

Tra i nomi quello di Nicolò Zaniolo

Corona ha dichiarato di avere le prove che confermerebbero le responsabilità di 4 nuovi calciatori. Oltre a questi, ci sarebbe anche Nicolò Zaniolo.

Il nome del centrocampista dell’Aston Villa (ex Roma) e della nazionale italiana era già stato fatto dal noto giornalista, nei giorni scorsi.

Subito era arrivata la smentita da parte dei legali del 24enne e non erano state avviate operazioni di controllo né da parte della giustizia ordinaria né di quella federale.

Gli altri calciatori coinvolti

L’ex romanista non sarebbe tuttavia il solo a essere stato menzionato nel file consegnato all’ex re dei paparazzi: ci sarebbero anche altri 4 atleti. I loro nomi finora non sarebbero ancora emersi nel corso dell‘inchiesta calcioscommesse.

“Ieri ho acquisito un audio lampante che pubblicherò tra una decina di giorni con le prove della colpevolezza di Zaniolo che gioca e di altri 4 giocatori”, ha detto Corona all’uscita dall’aula di Palazzo di Giustizia a Milano (era lì per un’udienza relativa ad altre vicende giudiziarie).

L’ex paparazzo ha annunciato alla stampa anche una data: verso la metà di dicembre circa dirà tutto e renderà pubblico l’audio.

Coinvolto anche Alessandro Florenzi

È filtrata però un’anticipazione. Corona ha infatti citato un certo “Ale Dubai”, che sarebbe l’alias di un calciatore molto noto in Serie A: Alessandro Florenzi.

“Sono quattro nomi diversi da quelli che ho già fatto – ha aggiunto -. Tra loro c’è un certo ‘Ale Dubai’ che è il soprannome di Florenzi”.

Florenzi, ex difensore della Roma attualmente al Milan, è stato già iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Torino: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa è la contestazione nei suoi confronti in base all’art. 4 della legge 401 del 1989.

Dopo l’audizione con i magistrati che si occupano dell’inchiesta, il calciatore è stato ascoltato anche dalla Procura della Federcalcio dinanzi alla quale ha ribadito di non aver scommesso sul calcio né, in base agli elementi che il suo avvocato (Antonio Conte) ha fornito, di avere l’intenzione di patteggiare una squalifica per colpe che non ha.