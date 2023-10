Corona accusa la Rai e riceve il Tapiro: "Censurato audio Zaniolo". E fa i nomi di El Shaarawy, Gatti e Casale

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Fabrizio Corona riceve il tapiro per le sue accuse di censura nei confronti della Rai su un audio in cui Nicolò Zaniolo parlerebbe con altri tre calciatori: Federico Gatti, Nicolò Casale e Stephan El Sharaawy. Sarebbero questi i tre nuovi giocatori che secondo il paparazzo sarebbero coinvolti nell’inchiesta sulle scommesse nel calcio, nella quale sono già coinvolti Nicolò Fagioli, Sandro Tornali e Nicolò Zaniolo. L’ex agente fotografico avrebbe dovuto rivelare i tre nomi nel corso del programma di Nunzia De Girolamo ‘Avanti Popolo’ su Rai 3. Corona però accusa la trasmissione e la rete di aver tagliato i tre nomi durante il suo intervento.

Le accuse

“Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi” ha scritto sui social dopo la sua partecipazione di ieri sera alla trasmissione Avanti Popolo su Rai3 di Nunzia De Girolamo.

“Purtroppo – scrive l’ex agente fotografico – non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina (ieri, ndr), dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno”.

Fonte foto: ANSA I calciatori nominati da Fabrizio Corona, da sinistra: Fabrizio Gatti, difensore della Juventus, Nicolò Casale, difensore della Lazio e Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma

L’audio

Secondo quanto sostiene Corona, “ad un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto?” ha detto l’ex paparazzo riferendosi a una conversazione tra i quattro calciatori che parlano di scommesse.

“C’era la voce di Zaniolo e di 3 giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi“, ha spiegato Corona affermando che “hanno preso per il c…. voi e hanno preso per il c… me”.

“Ho sbagliato a venire in questo programma” ha detto ancora l’ex agente continuando a puntare il dito contro la Rai: “Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà – ha scritto infine – ma per voi è una vergogna”.

L’intervista

La tanto attesa intervista ad ‘Avanti Popolo’ di Nunzia De Girolamo al paparazzo al centro della vicenda del nuovo calcio scommesse, che aveva scatenato la polemica sul ricco cachet pagato dalla Rai a Corona, sembrava aver deluso le aspettative dopo i tanti annunci dei giorni scorsi.

In trasmissione, l’ex agente aveva rivelato alcuni dettagli delle rivelazioni ricevute finora su Zaniolo e gli altri protagonisti della vicenda. Adesso i nuovi tre nomi e le presunte accuse alla Rai di censura.