Cornetti Conad ritirati dai supermercati per possibile presenza di corpi estranei: la nota dell'azienda

Corpi estranei nei cornetti. Conad è stata costretta a ritirare dai supermercati diverse confezioni da 240 e 300 grammi dopo una segnalazione. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistati i cornetti di questa marca.

Quali sono i lotti dei cornetti coinvolti

Conad ha spiegato che, “a seguito di segnalazione di presenza materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto”, si è proceduto al richiamo di diversi lotti di produzione.

Eccoli di seguito:

– Cornetti albicocca 300g EAN 8003170046160

– Cornetti classici 240g EAN 8003170004153

– Cornetti con crema al cioccolato 300g EAN 8003170046177

– Cornetti con crema pasticcera 300g EAN 8003170021433

Fonte foto: Conad

Le confezioni dei cornetti Conad ritirate

Cosa fare se si sono acquistati i cornetti Conad

Se avete acquistato una o più confezioni facenti parte dei lotti interessati, la raccomandazione di Conad è di non consumarlo.

È invece opportuno riportarlo immediatamente al punto vendita: il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Il messaggio di Conad

Sul proprio sito, Conad ha pubblicato un comunicato rivolto ai consumatori: “Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”.