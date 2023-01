Corigliano Rossano, investe e uccide un giovane e scappa: caccia al pirata della strada

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Stava camminando lungo il bordo di una strada a Corigliano Rossano quando è stato travolto e ucciso da un’auto. La vittima non è stata ancora identificata: si tratterebbe di un migrante di 25-30 anni. Dopo la tragedia l’automobilista è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri.

Travolto e ucciso da un pirata della strada

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Come riporta Ansa, l’investimento si è verificato in una strada provinciale in contrada “San Nico”, nell’area urbana di Corigliano Calabro.

Stando ad una prima ricostruzione, la vittima, probabilmente un migrante sulla trentina, stava camminando lungo il bordo della strada quando sarebbe stato investito da un’auto sopraggiunta ad alta velocità.

La tragedia a Corigliano Rossano, nel Cosentino

La vittima non ancora identificata

Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo al giovane, morto sul colpo. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare.

La vittima non è stata ancora identificata, dato che è stata trovata priva di documenti. Si tratta di un giovane uomo di probabile origine straniera, di età compresa tra i 25 e i 30 anni circa.

Caccia al pirata della strada

Subito dopo la tragedia il conducente della vettura che ha investito il giovane non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri, dopo aver effettuato i rilievi e gli accertamenti sul posto, hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità del pirata della strada.