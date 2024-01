Corea del Sud vieta la carne di cane: storica legge approvata dal Parlamento, cosa rischia chi trasgredisce

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Messa al bando. Con una storica legge approvata all’unanimità dal Parlamento all’inizio di gennaio 2024, con 208 voti, la Corea del Sud vieta l’allevamento, la macellazione e la vendita di cani per la loro carne. Nel Paese si parla di una vera e propria “rivoluzione culturale”, che però entrerà pienamente in vigore solamente tra tre anni, dopo un periodo di transizione. Cosa rischia chi trasgredisce.

Carne di cane vietata in Corea del Sud

A promuovere la nuova legge, bipartisan, sono stati il People Power Party, attualmente al potere, e il Partito democratico, la principale forza d’opposizione.

Legge che arriva in un periodo di consapevolezza, nel Paese, per quel che riguarda i diritti degli animali, dato il numero sempre più crescente di proprietari di animali domestici.

Da sinistra a destra: Kim Keon-hee e il presidente Yoon Suk-yeol

Anche la first lady, Kim Keon-hee, ha appoggiato apertamente la nuova norma, sottolineando come la messa al bando della carne di cane fosse una delle promesse della campagna elettorale del presidente Yoon Suk-yeol.

La coppia, inoltre, in casa ha 4 cani e 3 gatti.

Per i trasgressori, ossia per chi si renderà responsabile di allevamento, vendita e macellazione di cani, sono previsti 3 anni di carcere oppure una multa di 30 milioni di won (circa 20.500 euro).

È comunque previsto un periodo di transizione, la legge entrerà in vigore dal 2027: nel frattempo, sono previsti sussidi per aiutare le persone che lavorano nel settore della carne di cane a trovare un’altra occupazione.

Secondo le statistiche del Governo, in Corea del Sud ci sono diverse realtà imprenditoriali che vendono alimenti a base di carne di cane:

circa 1.150 allevamenti;

34 macellerie;

219 distributori;

circa 1.600 ristoranti.

In Corea del Nord l’invito a mangiare cane per vincere la fame

In Corea del Nord, invece, storico è stato l’invito di Kim Jong-un, di cui si è avuta notizia in Occidente nell’agosto 2017, a consumare carne di cane per vincere la fame.

Nella sua campagna, il dittatore aveva convinto i cittadini che “la carne di cane contiene più vitamine di quella di pollo, manzo o maiale“.

Negli spot, il Governo suggeriva di uccidere il cane a bastonate per ottenere una carne più buona, conservandone anche la pelliccia.

In quali Paesi del mondo si mangia carne di cane

Mangiare cane è un’usanza molto diffusa soprattutto in alcuni Paesi asiatici.

Viene mangiata per esempio in:

Vietnam;

Thailandia;

India;

Indonesia;

Filippine;

Cina;

Corea del Nord.