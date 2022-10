Corea del Sud, strage alla festa di Halloween: centinaia di persone travolte dalla calca. 120 morti

Tragedia a Seoul in Corea del Sud. Decine di persone sono morte dopo essere rimaste schiacciate dalla calca creatasi durante i festeggiamenti di Halloween. Incerto il numero delle vittime: vengono riportate 59 morti accertate, ma alcune fonti come ‘The Korean Herald’ parlano addirittura di 120 morti.

Oltre un centinaio le persone che sono rimaste ferite. È accaduto nel quartiere di Itaewon, uno dei più frequentati dai giovani della capitale coreana.

A Seoul strage di 20enni

La maggior parte delle vittime sono ragazzi attorno ai 20 anni. Le autorità temono che il conto delle vittime possa salire ulteriormente.

Le immagini sui social che arrivano da Seoul fanno impressione: decine di cadaveri stesi a terra lungo la strada, altre persone sottoposte a manovre di rianimazione cardiaca da parte dei soccorritori.

Il primo weekend senza distanziamento sociale

Circa 100mila persone, soprattutto giovani, si trovavano nel quartiere della movida per sono state nel quartiere dei divertimenti per tutta la giornata di sabato per celebrare il primo fine settimana di Halloween senza mascherina e godersi il primo sabato sera senza distanziamento sociale dall’inizio della pandemia di COVID-19.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la calca avrebbe iniziato a spingere in avanti lungo una via stretta, decine e decine di persone sarebbero così state travolte.

Autorità al lavoro per gestire l’emergenza

Il sindaco di Seoul, Oh Se-hoon, che si trovava in viaggio di lavoro in Europa sta immediatamente facendo ritorno in Corea.

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha detto che “la priorità assoluta in questo momento è salvare ed evacuare i pazienti e fornire un trasporto e un trattamento tempestivi alle vittime che sono dirette verso gli ospedali. Centinaia di ambulanze sono al lavoro a Seoul. Il presidente ha ordinato alle autorità cittadine di mettere in atto ogni misura necessaria per agevolare la circolazione delle ambulanze.

+++Notizia in aggiornamento+++