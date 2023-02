Corea del Nord, tensione con Usa e Seul: Kim minaccia "misure senza precedenti" per fermare le esercitazioni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Non si placa la tensione tra le Coree, quella del Nord controllata dal dittatore Kim jon-Un e la Corea del Sud che negli ultimi giorni ha accolto gli Usa per alcune esercitazioni militari. Quanto sta avvenendo a Seul non è passato inosservato agli occhi del regime nordcoreano che ha mandato un chiaro messaggio a Washington e agli “scomodi” vicini di casa.

Esercitazioni Usa-Seul, la reazione della Corea del Nord

A Kim jong-Un (che in Corea sta vietando ai cittadini di usare il nome di sua figlia), infatti, non è andata a genio la decisione degli Usa di affiancare Seul in delle esercitazioni che sembrerebbero essere i “preparativi per una guerra d’aggressione“. Il dittatore nordcoreano, tramite una nota di “un portavoce” del ministero degli Esteri, ha quindi sottolineato l’apprensione del momento, condannando il fatto che gli Stati uniti stiano trasformando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite “in uno strumento per la politica ostile illegale nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea”.

Il ministero ha infatti rivendicato che la Corea del Nord “ha concentrato tutti i suoi sforzi nel realizzare i propri piani di sviluppo, mantenendo pace e stabilità nella penisola coreana e nella regione”. Si è “astenuta da ogni operazione militare speciale, eccetto il regolare programma per mantenere attiva la sua capacità di difesa, dovuto per ogni stato sovrano”.

Fonte foto: ANSA

La minaccia della Corea del Nord agli Usa

In un quadro di massima tensione, da Pyongyang arriva un chiaro messaggio che sa di minaccia. Se infatti “Stati uniti e Corea del Sud hanno fatto ricorso a preoccupanti dimostrazioni militari dall’inizio dell’anno, per danneggiare gravemente gli interessi di sicurezza della Repubblica democratica di Corea”, da Kim arriva l’invito allo stop del programma d’esercitazioni, il tutto sotto minaccia.

Nel caso in cui Usa e Corea del Sud mettano in pratica “il loro piano già annunciato di esercitazioni militari”, dalla Corea del Nord è arrivata la presa di posizione, con la minaccia di “reazioni persistenti e forti senza precedenti“.

La preoccupazione di Kim sull’escalation

Nella nota diramata dal ministero degli Esteri nordcoreano si fa anche riferimento alla preoccupazione del dittatore Kim per una possibile escalation. Attraverso le esercitazioni, più di 20 secondo quanto appreso da Pyongyang, Stati Uniti e Corea del Sud potrebbero portare a nuove minacce per il territorio controllato dal Nord.

Si tratterebbe di “una scala e una portata pari alle più grandi esercitazioni tattiche mobili sul campo” che per Kim è previsione “che la situazione nella penisola coreana e nella regione sarà nuovamente immersa nel grave vortice dell’escalation della tensione“.