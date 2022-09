Corea del Nord, la nuova legge sugli attacchi nucleari spaventa il mondo: cosa potrà fare Kim Jong-un

Secondo i media statali, la Corea del Nord ha approvato una legge che sancisce il diritto di utilizzare “automaticamente” attacchi nucleari preventivi contro altri Paesi per scopi difensivi. Si tratta di una decisione del Leader supremo della Corea del Nord, Kim Jong-un, che rende lo status nucleare del Paese “irreversibile” e vieta qualsiasi colloquio di “denuclearizzazione”.

La svolta di Kim Jong-un

L’annuncia arriva mentre esperti e osservatori rilevano che la Corea del Nord sembrerebbe pronta a riprendere i test nucleari per la prima volta dal 2017.

“Il significato di legiferare sulla politica in materia di armi nucleari è quello di tracciare una linea irreversibile in modo che non ci possano essere contrattazioni sulle nostre armi nucleari”, ha detto Kim in un discorso all’assemblea nord-coreana.

La nuova legge sulle armi nucleari

Come spiega il Guardian, la legge del 2013 stabiliva che la Corea del Nord potesse usare armi nucleari per respingere l’invasione o l’attacco da uno stato nucleare ostile e compiere attacchi di rappresaglia.

La nuova legge va oltre questo e consente attacchi nucleari preventivi qualora venisse rilevato dalle autorità del Paese un imminente attacco con armi di distruzione di massa o contro gli “obiettivi strategici” del Paese, compresa la sua leadership.

Un deputato all’assemblea ha affermato che la legge servirà da forte garanzia legale per consolidare la posizione della Corea del Nord come stato dotato di armi nucleari e garantire il “carattere trasparente e coerente” della sua politica nucleare.

Fonte foto: ANSA Kim Jong-un durante le celebrazione del 69esimo anniversario della fine della guerra di Corea (1950-1953)

L’allarme degli esperti

“In poche parole, ci sono alcune circostanze davvero vaghe e ambigue in cui la Corea del Nord ora dice che potrebbe usare le sue armi nucleari”, ha sottolineato su Twitter Chad O’Carroll, fondatore del sito web di monitoraggio della Corea del Nord NK News.

Gli analisti affermano che l’obiettivo di Kim è quello di ottenere l’accettazione internazionale dello status della Corea del Nord come “stato nucleare responsabile”.

Il 17 agosto 2022, la Corea del Nord era tornata a effettuare alcuni test missilistici nel Mar Giallo, sparando nello specifico due missili balistici, cioè ordigni potenzialmente capaci di trasportare testate nucleari attraverso traiettorie suborbitali.

L’11 agosto 2o22, dopo settimane trascorse ufficialmente senza registrare alcun caso di contagio, il leader supremo della Corea del Nord Kim Jong-un ha proclamato una “eclatante vittoria” del Paese sul Covid.