Cordata di alpinisti precipita sul Cervino, morto un uomo caduto per 70 metri in un burrone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora una tragedia in montagna. Un alpinista è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto sul versante svizzero del Cervino. I due stavano scendendo in cordata quando sono precipitati per circa 70 metri.

Cordata di alpinisti precipita sul Cervino

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 22 agosto, sul versante svizzero del Cervino, ma la notizia è stata diffusa solamente oggi, 23 agosto.

Secondo quanto riporta Ansa, verso mezzogiorno una cordata composta da due alpinisti è precipitata per circa 70 metri dalla parete Est, mentre si trovavano a oltre 4mila metri di quota.

Alpinista precipita per 70 metri

Secondo quanto reso noto dalla polizia del Canton Vallese, i due si trovavano a quota 4.100 metri e stavano scendendo in cordata lungo la cresta dell’Hoernli, sulla parete est del Cervino.

Per cause da chiarire, un alpinista è precipitato per circa 70 metri assieme al compagno di cordata, che è rimasto solo leggermente ferito nella caduta.

Un morto e un ferito

A lanciare l’allarme sono stati altri scalatori che si trovavano in zona e hanno assistito al drammatico incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori svizzeri con l’elicottero di Air Zermatt, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso di uno dei due alpinisti.

Il compagno di cordata, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale di Viege per le cure del caso.

La magistratura svizzera ha aperto un’inchiesta sul caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

6 vittime sul Cervino in 2 mesi

Si tratta della sesta vittima in meno di due mesi sul monte Cervino, al confine tra Italia e Svizzera.

Dall’inizio della stagione alpinistica, a luglio, cinque alpinisti sono morti in diversi incidenti avvenuti sulla vetta del Cervino, gli ultimi due la scorsa settimana, sempre sul versante svizzero.