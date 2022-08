Corciano, incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: 27enne in panne travolto da un tir, è gravissimo

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Versa in gravissime condizioni il ragazzo di 27 anni travolto da un tir lungo il raccordo Perugia-Bettolle intorno alle 9 della mattina di lunedì 8 agosto. Sarebbe in fin di vita: secondo quanto si apprende saranno decisive le prossime ore.

L’incidente, che ha coinvolto anche la madre del giovane, è avvenuto tra le uscite di Mantignana e Corciano, nella direzione del capoluogo umbro. La notizia si è subito diffusa a Passignano sul Trasimeno, dove risiedono i due feriti e dove adesso regna la preoccupazione.

La dinamica dell’incidente

Subito dopo la tragedia sono intervenute una pattuglia della polizia stradale e una squadra del comando di Perugia per ricostruire quanto accaduto. Sul posto anche due ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e il personale dell’Anas.

Il raccordo Perugia-Bettolle, teatro del tragico incidente

La dinamica dell’incidente è poco chiara. Alcuni testimoni hanno riferito che l’auto guidata dal 27enne stava procedendo a rilento a causa di un improvviso guasto. Stando a quanto riportato da ‘La Nazione’ il 27enne e la madre viaggiavano da soli in due vetture diverse.

L’auto della donna si sarebbe fermata per prestare aiuto al figlio, che si sarebbe spostato lentamente verso una piazzola di sosta. In quel momento sarebbe sopraggiunto un tir che ha travolto entrambe le automobili.

Il conducente del mezzo pesante avrebbe provato a evitare l’impatto, ma senza riuscirci. A differenza delle due persone rimaste ferite sarebbe uscito illeso dall’incidente.

I soccorsi ai feriti

Con la collaborazione del personale medico del 118 i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il ragazzo di 27 anni, che è stato trasferito in ambulanza in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

La madre è invece stata trasportata in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero apparse fin dai primi momenti meno preoccupanti: avrebbe riportato una frattura agli arti inferiori e non sarebbe in pericolo di vita.

Discorso diverso invece per il figlio, che ha subito fratture e lesioni di vario tipo. A preoccupare sarebbe in particolare un grave trauma cranico. Secondo quanto reso noto da ‘PerugiaToday’ si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.

I disagi al traffico dopo lo schianto

Il tragico incidente ha provocato significativi disagi al traffico nei pressi del km 45.000 del raccordo Perugia-Bettolle.

In seguito al violento impatto tra il tir e le due auto il tratto interessato dai soccorsi e dai rilievi è stato chiuso per alcune ore.

Il personale dell’Anas è intervenuto sul posto per le operazioni di verifica e il successivo ripristino della circolazione.