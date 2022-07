Copre l'autovelox sedendosi sul tettuccio dell'auto, su TikTok è già un eroe: il video

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Si siede sul tettuccio della sua auto e copre l’autovelox. In quel momento qualcuno decide di filmarlo e di postare il video su TikTok, e in pochissimo tempo lo sconosciuto coraggioso diventa un eroe per tutti gli utenti dei social.

Teatro di questa vicenda è la cittadina di Maidstone, nel Kent.

Lungo Willington Street le autorità locali hanno installato un autovelox quando un uomo, domenica 17 luglio, ha parcheggiato la sua Nissan grigia proprio accanto al furgone della polizia.

Uscito dall’auto, quindi, si è seduto sul tettuccio a una distanza di circa un metro dalla speed camera.

Gli utenti di TikTok lo proclamano eroe

Gli automobilisti lo hanno notato mentre stazionava sul tettuccio della sua auto e salutava i veicoli in transito.

Uno di essi, l’utente ‘maidstone_roofer’, ha girato un video di pochissimi secondi e lo ha postato su TikTok, il social di cui Khaby Lame è campione assoluto e sul quale di tanto in tanto diventano virali challenge discutibili.

Secondo i dati di sabato 23 luglio 2022 il filmato vanta quasi 70 mila visualizzazioni, 2739 like e centinaia di commenti.

Le parole più ricorrenti con le quali gli iscritti descrivono il ragazzo che ha sfidato l’autovelox sono “leggenda”, “idolo”, “genio”, “eroe” e via discorrendo.

Nessuna sanzione dalla polizia

Il quotidiano locale ‘Kent Online’ scrive che la polizia sarebbe stata subito messa al corrente della presenza del ‘disturbatore’ di fronte all’autovelox di Willington Street.

In una breve dichiarazione, tuttavia, un portavoce delle forze dell’ordine dichiara che gli agenti si sono portati sul posto per dialogare con il ragazzo, che poco dopo ha spostato il veicolo.

Contro di lui non è stato preso alcun provvedimento.