Coppia vive a Disneyland per 16 anni e nessuno lo sapeva: ospiti di Walt Disney, la storia della famiglia Pope

Una coppia vive a Disneyland per ben 16 anni, all’insaputa dei visitatori, realizzando quello che potenzialmente è il sogno di gran parte degli appassionati del celebre parco a tema. Sono Owen Pope e sua moglie Dolly, diventati celebri per essere stati gli unici residenti a tempo pieno del parco divertimenti. Dopo l’assunzione di Owen come addestratore di cavalli, Walt Disney in persona lo invitò con la moglie a vivere nel parco prima dell’apertura nel 1955. La coppia abitò quindi a Disneyland per tanti anni prendendosi cura degli animali, contribuendo in seguito all’apertura del Magic Kingdom Walt Disney World in Florida.

Coppia vive a Disneyland, come hanno fatto a restare nel parco a tema

Owen e Dolly Pope sono da considerare quindi le uniche persone che possono vantare di aver vissuto stabilmente nel magico mondo di Disneyland, materializzando il sogno dei bambini di più di una generazione.

La loro storia, di cui hanno parlato diverse testate statunitensi, è però molto più ordinaria di quello che si potrebbe immaginare. Non si tratta, infatti, di persone “imbucate” nel parco per non lasciarlo più, desiderose di vivere insieme a Topolino e altri idoli dell’infanzia di molti.

Ad ogni modo, verissimo è che i coniugi Pope sono stati residenti ufficiali di Disneyland dal 1955 al 1971, un’esperienza di vita sicuramente singolare ma legata alla spiegazione più logica: hanno potuto farlo per ragioni di lavoro.

Cosa facevano i Pope dentro Disneyland

Nel 1951 Owen Pope fu assunto da Walt Disney dopo che quest’ultimo ebbe assistito a uno spettacolo da lui prodotto al Pan Pacific Auditorium.

Il creatore di Mickey Mouse rimase impressionato dai cavalli presenti nello spettacolo e, dopo aver incontrato Pope, lo ingaggiò per iniziare a procurare e addestrare cavalli per il suo futuro parco a tema, Disneyland.

Subito dopo essere stato assunto, Pope si trasferì in una roulotte situata nel lotto dei Disney Studio, iniziando così la sua collaborazione con Disney nel mondo dell’intrattenimento e dei parchi a tema.

Il trasferimento della coppia in una casa dentro Disneyland

Owen diede il suo contributo anche con la progettazione e costruzione di carri e carrozze per Disneyland. Poi, in vista dell’apertura del parco nel 1955, i Pope furono invitati a vivere all’interno di esso, con Disney che offrì loro la scelta di una delle ex case sul terreno agricolo originale.

La coppia scelse una dimora vicino all’area che sarebbe poi diventata la Pony Farm, in seguito chiamata Circle D Ranch, dove avrebbero curato per tanto tempo oltre 200 animali.

E così, per 16 anni, Owen e Dolly hanno fatto di Disneyland la loro casa, prima di trasferirsi in Florida: lì sono riusciti anche a contribuire all’apertura del Magic Kingdom, prima di ritirarsi nel 1975.