Coppia sparita nel Napoletano, si erano sposati pochi giorni prima: telefoni staccati, gli appelli dei parenti

Una coppia di neo sposi è sparita dal comune di Cesa, in provincia di Caserta. I due avevano festeggiato solo una settimana prima il loro matrimonio, poi di loro si sono perse le tracce. Gli investigatori stanno cercando di rintracciarli ma i loro contatti non sono raggiungibili, si indaga su qualsiasi pista.

Chi sono gli sposi spariti nel Napoletano

Si chiamano Maria Zaccaria e Pietro Montanino, la moglie e il marito scomparsi martedì 29 ottobre.

Si erano sposati quattro giorni prima a Cesa, in provincia di Caserta, comune del quale erano originari.

La coppia era residente a Cesa, Caserta

Coppia scomparsa a Cesa, cosa sappiamo

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto successo nelle ultime ore in cui dei due si sono avute tracce. Sposatisi a Cesa venerdì 25 ottobre, Pietro e Maria erano a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove stavano cercando casa, secondo quanto riferisce Ansa, quando sono scomparsi. Era il 29 ottobre.

La coppia ha lasciato i figli dai nonni e si è allontanata da casa a piedi per fare una passeggiata. Non sono però più tornati. Mercoledì 30 ottobre è stata denunciata la loro scomparsa. In un primo momento, si era parlato di una telefonata da parte dei due alla sorella di Pietro per segnalarle l’arrivo di un imprevisto e la necessità che la donna andasse a prendere il nipote alla scuola calcio.

Un fatto questo smentito dalla stessa Silvana Montanino, sorella di Pietro. “Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi. Sono persone piene di vita che hanno sempre scherzato. Leggo ‘giornali’ scrivere che ci hanno avvisato che hanno avuto un imprevisto. Questa cosa è falsa! Nessuna chiamata, nessun imprevisto. Era assolutamente normale il fatto che andassi a scuola calcio per prendere mio nipote. Evitiamo di far circolare fake news”, ha scritto su Facebook.

Gli appelli sui social

Istituzioni, amici e familiari stanno cercando di aiutare nelle ricerche della coppia. Sui social sono comparsi numerosi appelli per far sì che chi abbia notizie su di loro si faccia avanti. Nel frattempo proseguono gli sforzi delle forze dell’ordine che stanno perlustrando il Napoletano.

Di loro ha parlato il sindaco di Cesa, Enzo Guida. “Venerdì scorso li ho uniti in matrimonio, al Comune, col rito civile, martedì sono scomparsi nel nulla. Da quel momento il telefono di Pietro è muto, irreperibile. Quello di Maria invece era stato lasciato a casa”, ha scritto su Facebook.

Gli ha fatto eco il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete. “Cari cittadini, mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete”.