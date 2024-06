Coppia gravemente ferita con una roncola a San Colombano Certenoli vicino Genova: arrestato l'ex della figlia

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il 25enne Andrea Bandini avrebbe “sostanzialmente confessato” il tentato omicidio di Angelo Imporzani e Karin Dupres, la coppia ferita a colpi di roncola nella loro abitazione a Celesia di San Colombano Certenoli, in provincia di Genova, la scorsa domenica 9 giugno. I due, ricoverati in ospedale in gravi condizioni, sono i genitori dell’ex fidanzata del ragazzo.

Il ragazzo accusato di duplice tentato omicidio

Bandini avrebbe reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri e avrebbe ribadito le proprie parole durante l’interrogatorio di oggi, martedì 11 giugno, davanti al pm. Lo riporta Ansa.

Il giovane, nato a Mosca ma con cittadinanza italiana, è accusato di duplice tentato omicidio e di aver sgozzato il cane dei due, reati aggravati dalla crudeltà.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’aggressione è avvenuta a Celesia di San Colombano Certenoli, in provincia di Genova

Il pubblico ministero – riporta sempre l’agenzia di stampa – aveva disposto il fermo per tentato omicidio aggravato a carico del 25enne, che è stato trovato in un rifugio di Santo Stefano d’Aveto.

Interrogato in procura, è stato portato in seguito in carcere a Marassi.

L’aggressione a San Colombano Certenoli, in provincia di Genova

Stando alla ricostruzione fornita, Bandini avrebbe lasciato la propria abitazione e avrebbe deciso di rendersi non rintracciabile, smettendo di utilizzare il telefono.

In seguito avrebbe monitorato la routine della coppia e, dopo le minacce, sarebbe passato ai fatti nella serata di domenica 9 luglio, intorno alle 22.

Dopo essersi arrampicato su una parete esterna e aver raggiunto la terrazza dell’abitazione dei due genitori dell’ex, avrebbe colpito al viso e alla testa la madre della ragazza, la 65enne Karin Dupres, utilizzando una roncola.

Dopo aver ucciso il cane nella casa, avrebbe colpito anche il marito della donna, che si trovava in bagno.

La fuga

Dopo l’aggressione, il 25enne avrebbe rubato le chiavi di una Cinquecento e sarebbe fuggito, salvo uscire di strada dopo poche curve. In seguito si sarebbe allontanato a piedi nel bosco.

Una segnalazione ha permesso ai carabinieri di raggiungere il rifugio a Santo Stefano d’Aveto e bloccare l’individuo.