Coppia gay rifiutata dal B&B di Busca, vicino a Cuneo: "Non accettiamo omosessuali", la versione dell'host

Non sono stati accettati da un bed and breakfast in quanto omosessuali. È successo a una coppia gay a Busca, in provincia di Cuneo, dove la titolare della struttura ha spiegato di non volere “problemi con gli altri ospiti” e di non voler finire “per avere quella clientela”. L’host aveva risposto così a un ragazzo che le aveva chiesto di trascorrere qualche giorno nella cittadina piemontese insieme al suo compagno.

Il ragazzo aveva prenotato una stanza nella struttura nel Comune in valle Varaita tramite il sito Booking.com.

Marco (nome di fantasia) ha raccontato al sito Gay.it di essere stato rifiutato dopo che, a prenotazione già effettuata, aveva chiesto se fosse un problema la presenza del compagno.

Le parole dell’host

“Nonostante abbia amici e conoscenze gay, la presenza di coppie omosessuali nella mia struttura è un problema per gli altri ospiti“, avrebbe quindi risposto la donna.

La proprietaria, infatti, avrebbe preferito “coppie tradizionali, uomo donna. Ho selezionato negli anni la mia clientela”.

Una segnalazione sarebbe già partita, per richiedere a Booking di rimuovere il B&B dal sito alla luce della discriminazione compiuta.

La versione della donna

“Io non ho rifiutato questa coppia“, ha spiegato la donna, contattata dall’Ansa per commentare l’episodio.

Interpellata, la signora (prossima alla pensione) avrebbe detto loro che prima di confermare la prenotazione avrebbe dovuto chiedere agli altri ospiti del B&B.

“Mi è già successo – ha tenuto a precisare – che alcuni clienti mi abbiano detto che non sarebbero più venuti se ci fossero stati altri ospiti omosessuali“.

“Con tutte le strutture che ci sono nella zona, perché queste persone si sono incaponite con la nostra? Ce l’hanno con me, vogliono danneggiarmi“, ha concluso.