Coppia di pensionati travolta e uccisa da un'auto ad Avellino: stavano andando alla festa della trebbiatura

Un’occasione di festa trasformata in tragedia. Nella tarda serata di venerdì 11 agosto, una coppia di pensionati è stata travolta da un’auto mentre stava raggiungendo a piedi la festa della trebbiatura in provincia di Avellino. L’uomo è morto sul colpo, la moglie, invece, è morta nel viaggio verso l’ospedale.

L’incidete ad Avellino

Una coppia di pensionati residenti a Nusco, in provincia di Avellino, nella tarda serata di venerdì 11 agosto stava camminando a piedi per raggiungere il luogo dove era in corso la festa della trebbiatura.

I due si trovavano lungo la provinciale che in Irpinia collega Sant’Angelo dei Lombardi allo scalo ferroviario dismesso di Morra de Sanctis.

Il luogo dell’incidente lungo la provinciale che collega Sant’Angelo dei Lombardi a Morra de Sanctis, in provincia di Avellino

Mentre stavano attraversando la strada, i due sono stati travolti da un’auto. Secondo le prime notizie arrivate, l’auto che ha investito la coppia si sarebbe fermata a prestare soccorso dopo l’impatto.

Inutili i soccorsi

I soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per la coppia. L’uomo è morto sul colpo, mentre la moglie, caricata a bordo dell’ambulanza, è morta nella strada verso l’ospedale.

Le due vittime si chiamavano Vittorio Biancaniello e Lucia Marino ed erano due pensionati residenti a Nusco.

Stavano per trascorrere una serata fuori casa, in occasione della festa della trebbiatura, quando è avvenuto l’incidente.

Entrambe le comunità dell’Avellinese coinvolte, quella di residenza dei due coniugi e quella della città dove si stava svolgendo la festa, sono adesso a lutto.

Il sindaco di Nusca, Antonio Iuliano ha ricordato le vittime e detto che: “La nostra comunità si stringe intorno ai familiari. Ogni casa, ogni famiglia vive personalmente questo dolore straziante. Vittorio e Lucia erano due nuscani, due amici di tutti. Siamo addolorati. Per il giorno dei funerali ci sarà il lutto cittadino”.

Altro incidente ad Avellino

Appena un mese prima, un altro grave incidente nei pressi di Avellino aveva coinvolto 7 persone in tutto e 3 automobili.

L’urto tra le tre auto si sarebbe verificato sulla trafficatissima via Nazionale di Torre di Mercogliano, comune alle porte del capoluogo irpino e una delle 3 si sarebbe ribaltata nell’impatto.

Sette persone sono rimaste ferite nello scontro, tra cui anche tre bambini. A bordo di una delle auto, quella che ha avuto la peggio, viaggiava, infatti una famiglia composta da padre, madre e tre figli piccoli. Le loro condizioni non sarebbero state, però, gravi.