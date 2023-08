Coppia di italiani in viaggio di nozze rimane ferita in un incidente stradale a New York: conducente arrestata

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Non si è fermata alle strisce l’auto che ha investito la coppia di neo sposi in viaggio di nozze. Subito dopo l’investimento sulle strisce pedonali di Midtown Manhattan, la vettura ha accelerato ed è fuggita. Nell’incidente sono rimaste coinvolte 7 persone, di cui 5 trasportate d’urgenza al Bellevue Hospital e in gravi condizioni. Nel gruppo delle persone in ospedale anche la coppia di italiani, originari di Piacenza. Il portavoce della NYPD ha escluso che il fatto sia riconducibile a un atto terroristico.

I fatti

L’Italia è stata informata che una coppia di viaggiatori, marito e moglie, sono stati coinvolti in un grave incidente a New York. Un’auto, nello specifico una Honda Accord, non è si è fermata al semaforo rosso e ha scavalcato il limite imposto dalle strisce pedonali.

In quel momento 7 persone stavano camminando da un lato all’altro della carreggiata e sono state investite. La presunta donna alla guida, una 29enne arrestata come persona sospetta, non si è fermata a soccorrere le persone ferite ed è fuggita.

Fonte foto: ANSA Grave incidente a New York, a Midtown Manhattan

Il secondo incidente

Al momento dell’incidente la 29enne non è intervenuta a soccorrere i feriti e ha scelto di non attendere l’arrivo dei soccorsi. Ad alta velocità ha proseguito lungo il percorso verso il Midtown tunnel di New York.

La fuga della Honda Accord si è fermata di colpo, in un altro incidente da questa causata. Il secondo schianto è avvenuto nel Queens e ha coinvolto altre vetture.

Chi sono gli italiani feriti

Tra le 7 persone ferite e portate in ospedale risultano anche due italiani. Si tratta di una coppia, marito e moglie, in viaggio di nozze. I due sono: Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis) di Piacenza.

La coppia doveva rientrate in Italia oggi, ma non è stato possibile per via delle ferite riportate. Matteo è stato operato per un trauma facciale, ma deve subire altre due operazioni alla tibia e al perone; mentre Giulia è arrivata in ospedale in gravi condizioni e ha subito una delicata operazione di 5 ore per una lesione alle vertebre cervicali.