Coppia di Bibione trovata agonizzante in casa: donna 59enne morta, malore per il marito

A Bibione, Venezia, una coppia è stata trovata agonizzante in casa. Per la donna, 59 anni, non c’è stato nulla da fare: è deceduta, forse per un malore. L’uomo invece, 60 anni, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Coppia trovata agonizzante a Bibione: c’è una donna morta

Ancora da capire la dinamica della tragedia nel Veneto, dove la coppia era nota.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver appurato la morte della moglie, l’uomo ha accusato anch’egli un malore.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il corpo della donna è stato ritrovato nella sua abitazione a Bibione, in Veneto

Tragedia a Bibione, la ricostruzione

A far scattare l’allarme è stato un parente che a lungo aveva cercato di mettersi in contatto con loro, invano.

Segnalata la situazione, i vigili del fuoco di Latisana, insieme ai sanitari e ai carabinieri, hanno fatto irruzione nella loro abitazione e hanno trovato i loro corpi, esanimi, in due stanze diverse della casa.

Il 60enne è stato subito ricoverato all’ospedale di Portogruaro in codice rosso. Le sue condizioni però non sarebbero gravi.

Chi era la donna morta a Bibione, le ipotesi sul suo decesso

I fatti risalgono alla mattina di venerdì 16 agosto. La segnalazione è arrivata intorno alle 9.30.

Poi nella loro casa, in via delle Comete, la macabra scoperta: la donna, Loredana Fornar, è stata trovata riversa sul pavimento, priva di vita. L’uomo invece era incosciente in una stanza attigua, anch’egli disteso per terra. Inutili i tentativi di rianimarla, era già deceduta nelle prime ore della mattinata.

Loredana Fornar si occupava di pulizie e di recente, come scrive La nuova Venezia, stava affrontando un serio problema di salute. I due avevano una figlia adulta ma vivevano in un contesto di degrado nel comune veneto.

La morte della donna a Bibione, il malore del marito: via alle indagini

Le indagini sono partite subito e, dopo essersi concentrate su una possibile fuoriuscita di monossido di carbonio, hanno appurato che il decesso fosse da ascrivere a cause naturali a seguito di un infarto.

L’uomo, invece, sarebbe stato colto a sua volta da un malore, probabilmente per il dispiacere per quanto successo alla sua compagna.

Al momento, come scrivono i carabinieri nel loro rapporto, non si ravvisano responsabilità di terzi.