Coppia conserva feto di 4 mesi nel freezer in una casa a Roma: la macabra scoperta della polizia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo e una donna, coppia 40enne di cittadini romeni, sono stati denunciati dalla polizia con la grave accusa di occultamento di cadavere, dopo che gli inquirenti hanno scoperto un feto congelato all’interno della loro abitazione alla Borghesiana, zona della periferia sud est di Roma.

Roma, coppia conserva il feto congelato: la scoperta della polizia

Il macabro ritrovamento del feto, come riferito dal Corriere della Sera, è stato fatto dopo una segnalazione giunta alla polizia da parte del Policlinico Casilino di Roma.

In particolare, la segnalazione è stata effettuata dopo che una donna si era presentata al pronto soccorso con una forte emorragia, sostenendo dire non era stata provocata da una causa precisa.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La segnalazione dei medici dopo la visita in ospedale della donna

I medici del reparto di ginecologia che hanno visitato la donna hanno compreso che la perdita di sangue poteva essere stata provocata solamente da un aborto o da un parto prematuro.

Per fare luce sulla questione l’ospedale ha informato la polizia, spendendo agli agenti il referto medico.

Gli uomini del distretto del Casilino hanno così iniziato a lavorare al caso e, quando sono entrati nella casa della coppia, che sorge in via Regalbuto, hanno trovato il feto, di quattro mesi lungo circa 30 centimetri congelato nel freezer.

La giustificazione della donna dopo il ritrovamento del feto

La donna ha raccontato di aver perso il bambino dentro casa dopo essersi sentita male e aver avuto un aborto spontaneo.

La procura di Roma ha aperto un’indagine per occultamento di cadavere ed ha disposto l’autopsia sul feto per stabilirne le cause del decesso.