Coppia avellinese di neo sposi festeggia il matrimonio al McDonald's: "Un momento di pura autenticità"

Festa di matrimonio originale quella organizzata da una coppia di neo sposi di Montoro, comune in provincia di Avellino. Il party nuziale si è svolto al McDonald’s del centro commerciale Galleria Airone.

Avellino, festa di matrimonio al McDonald’s. Gli sposi: “Siamo poveri”

Dopo aver pronunciato il fatidico “Sì, lo voglio”, tutti a festeggiare al McDonald’s. Protagonisti i giovani neo sposi Ilary e Michele, assieme alle rispettive parentele e agli amici.

I due ragazzi, dopo essersi sposati, sono stati intervistati nel programma “Ci vuole Costanza”. “Perché ci siamo sposati al McDonald’s? Perché siamo poveri”, hanno dichiarato scherzando.

Fonte foto: ANSA

La festa, dove non sono mancate le bomboniere, pure quelle a tema McDonald’s (pettorina verde data in omaggio dallo stesso fast food), è riuscita bene secondo gli organizzatori. Naturalmente il pasto è stato a base di hamburger e patatine fritte.

A celebrare la neo moglie e il neo marito è stata anche la Galleria Airone che sui social ha pubblicato alcune foto del party nuziale.

Party nuziale al McDonald’s in “un’atmosfera ricca di gioia”

“Un Sì speciale al McDonald’s della Galleria Airone! – ha scritto l’esercizio commerciale sul suo profilo Instagram -. Pochi giorni fa una giovane coppia ha scelto di celebrare il suo amore con amici e parenti, nel ristorante McDonald’s all’interno della Galleria Airone, in un’atmosfera ricca di gioia e spensieratezza”.

“Un momento di pura autenticità, dove i sentimenti veri hanno trovato casa tra patatine e tanti sorrisi. Tantissimi auguri agli sposi Ilary e Michele!”, hanno concluso dalla Galleria Airone.

La storia sudafricana della proposta di nozze al Kfc

Non appena la notizia relativa alle nozze avellinesi è stata divulgata sulle piattaforme in rete è divenuta virale. La storia ricorda una vicenda avvenuta in Sudafrica nel 2019, quando un innamorato chiese in sposa l’amata al Kfc, ossia la catena Kentucky Fried Chicken.

L’episodio divenne virale a tal punto da catturare l’attenzione di diverse aziende che regalarono ai due futuri sposi il viaggio di nozze, il banchetto nuziale e persino un anello.