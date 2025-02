Coppia arrestata a Massa con ecstasy e ketamina: rientravano da un rave party, accusati di spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato avvenuta lo scorso weekend a Massa. Due fidanzati sono stati fermati al ritorno da un rave party nel Nord Italia perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Il controllo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle volanti hanno fermato una vettura in una zona degradata della città, nota per l’attività di spaccio. La guida sospetta del veicolo e l’atteggiamento insofferente degli occupanti hanno insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

Il ritrovamento delle droghe

Durante la perquisizione, i giovani sono stati trovati in possesso di numerose dosi di “ecstasy” e “ketamina”, droghe sintetiche spesso associate ai rave party. Queste sostanze sono note per i loro gravi effetti lesivi sugli assuntori, che in alcuni casi possono portare al decesso.

L’arresto e le misure cautelari

Dopo gli accertamenti del caso e il consulto con il PM di turno presso il Tribunale di Massa, gli agenti hanno arrestato la coppia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. In seguito al rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e applicato ai due giovani la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna nei rispettivi comuni di residenza.

