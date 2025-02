Coppia arrestata a Bari, anziana truffata con l'inganno del "finto carabiniere": come funziona il raggiro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coppia proveniente dall’hinterland di Napoli è stata arrestata per una presunta truffa ai danni di un’anziana signora. L’operazione è avvenuta nel primo pomeriggio del 6 febbraio in una cittadina dell’area metropolitana di Bari. I due, un uomo di 20 anni e una donna di 47 anni, sono stati fermati in flagranza di reato mentre mettevano in atto il raggiro del “finto carabiniere”. È quanto si legge sul sito della Polizia di Stato.

La tecnica del finto carabiniere

La truffa si inserisce in un contesto di crescente recrudescenza del fenomeno delle truffe agli anziani, che ha portato le forze dell’ordine a intensificare le attività di prevenzione e repressione a Bari e provincia. I malviventi hanno studiato attentamente la vittima, una signora di 80 anni, raccogliendo informazioni personali come il numero di cellulare e il nome di un parente. Fingendo un incidente che coinvolgeva il nipote della vittima, sono riusciti a farsi consegnare monili in oro e contanti per un valore di circa 1200 euro.

L’intervento della polizia

Grazie alle immagini dei circuiti di video-sorveglianza, la Squadra Mobile della Questura di Bari è riuscita a individuare l’autovettura utilizzata dai presunti truffatori, una Fiat 500 di colore grigio scuro. Gli agenti hanno intercettato e fermato il veicolo sulla A14 in direzione nord, recuperando l’intera refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria. I due sospettati sono stati arrestati e condotti in carcere, in attesa del giudizio per direttissima.

Fase delle indagini preliminari

Ora ci sarà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati. La loro eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.

