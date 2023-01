Coppia abbandonata alle Maldive, per due italiani avventura da incubo su un'isola deserta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Due giovani TikToker italiani stavano vivendo una vacanza da sogno alle Maldive, ma qualcosa è andato improvvisamente storto: la loro guida li ha abbandonati su un’isola deserta e li ha lasciati per ore in balia di un temporale battente prima di tornare a recuperarli. I due, passata la paura, hanno raccontato la disavventura in un video.

Dimenticati su un’isola deserta alle Maldive

Martina ed Emanuele curano l’account TikTok ‘martieema’ seguito da 65mila follower in cui mostrano le immagini delle loro vacanze.

In uno degli ultimi video hanno raccontato l’imprevisto capitatogli durante una visita alle Maldive.

“Hai presente la tipica vacanza alle Maldive, dove ti sdrai la mattina e ti rialzi la sera? Ecco, dimenticatela!” esordisce il video.

I fatti, raccontati direttamente dagli interessati: “Abbiamo vissuto l’esperienza più adrenalinica della nostra vita. Avevamo deciso di andare a vedere una bellissima lingua di sabbia nell’oceano”.

“Il tipo che ci ha portato ci era sembrato molto silenzioso, ma non credevamo al punto di lasciarci sull’isoletta sperduta e andarsene via senza proferire parola”.

Il mare delle Maldive, immagine di repertorio.

Arriva la pioggia

“Lì per lì – prosegue il racconto – ci siamo goduti l’attimo di pace, ma nel giro di pochi minuti il cielo è diventato super nero e abbastanza spaventoso, e un temporale ci ha coperto totalmente la vista”.

“Non vedevamo più il resort, la barchetta del tipo era lontanissima, ha iniziato ad alzarsi un vento fortissimo e a diluviare. Ovviamente eravamo da soli e come nei peggiori film horror il telefono non prendeva“.

“La sensazione di essere abbandonati su un’isola deserta è la cosa più brutta che vi possa capitare!”, dice Emanuele alla fine del video.

“Chiamala ‘isola’ – lo corregge Martina – è solo una lingua di terra!”

I commenti dei follower

Qualcuno nei commenti avanza l’ipotesi che si tratti solo di una montatura per realizzare un bel video da diffondere sui social: “ma la barca era li paura de che”, scrive un utente al quale non è sfuggita la presenza della barca nel video al minuto 00:36.

La risposta della coppia: “Lì ovviamente il tipo era tornato 😅 abbiamo fatto video solo quando eravamo tranquilli, nel panico cercavamo solo di chiamare qualcuno”.

E a un altro utente che chiede come mai fossero in grado di ridere durante un’esperienza simile, i due rispondono:

“No eravamo nel panico… abbiamo riso solo quando è tornato ahah ovviamente nel momento non abbiamo fatto video, cercavamo solo di chiamare qualcuno”.