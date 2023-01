Copparo (Ferrara), professore rimprovera un'alunna: il patrigno va a scuola e gli dà un pugno in faccia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un professore è stato aggredito con un pugno dal patrigno di una ragazza da lui sgridata in classe. L’episodio è accaduto in un istituto scolastico superiore di Copparo, in provincia di Ferrara. La vittima è un docente di 40 anni, colpito con un pugno in pieno volto. Qualche giorno dopo l’aggressione, il professore ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, che sono risaliti all’identità dell’aggressore, poi denunciato.

Prima il litigio tra professore e studentessa

I fatti risalgono agli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze natalizie. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il professore avrebbe rimproverato la studentessa.

Ma i toni si sono alzati quando quest’ultima ha risposto al docente, e la discussione in aula è diventata piuttosto accesa.

Il patrigno ha atteso il docente fuori dalla scuola

Una volta tornata a casa, la ragazza ha raccontato l’accaduto al patrigno. Quest’ultimo, qualche giorno dopo, ha pensato di “regolare i conti” con l’insegnante usando le maniere forti.

Ha atteso l’uscita del docente dalla scuola e lo ha colpito con un pugno in pieno volto. Il malcapitato professore si è recato all’ospedale Cona per ricevere le cure del caso.

Pochi giorni dopo lo stesso professore ha deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine.

L'episodio è avvenuto nella zona di Copparo, in provincia di Ferrara

Professore aggredito, le indagini e il monito dei carabinieri

A quel punto, partendo proprio dalla querela presentata dal docente, i carabinieri sono risaliti all’identità dell’aggressore, un uomo residente in provincia di Ferrara, che è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.

Sono stati gli stessi carabinieri del comando provinciale di Ferrara, nel comunicare la notizia, a ricordare come “le aggressioni, siano esse verbali o fisiche, costituiscono reato perseguibile penalmente, oltre a non costituire un modello educativo adeguato per i figli e gli altri studenti”.

Nella stesso nota i militari sottolineano come il problema della violenza contro i docenti sia arrivata anche in provincia di Ferrara”.