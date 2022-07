Copenaghen, sparatoria in un centro commerciale: panico e sangue, ci sono vittime e feriti

Panico e sangue in un centro commerciale a Copenaghen dove sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Le prime ricostruzioni provenienti dai media danesi, che citano come fonte la polizia del posto, parlano di diverse vittime.

La polizia è accorsa in forze nell’area dove si trova il centro commerciale: secondo le prime informazioni si tratterebbe del Fields shopping centre, struttura che ha sede nel distretto di Amager, situato tra il centro città e l’aeroporto della capitale.

“Sono stati sparati colpi di arma da fuoco e diverse persone sono state colpite”, hanno riferito le forze dell’ordine subito dopo la sparatoria, consigliando a tutti di restare lontani dal luogo in cui è avvenuto la sparatoria.

🚨VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmarkpic.twitter.com/1TVNE9wTJ2

— Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 3, 2022