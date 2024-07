Conviene comprare una seconda casa al mare in Croazia? Quanto costa e quanto si risparmia rispetto all'Italia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

C’è stato un tempo in cui comprare una seconda casa al mare è stato obiettivo e punto di arrivo per tanti italiani: in parte è ancora così, ma forse i migliori affari si fanno ormai fuori dal nostro Paese, come in Croazia. Il dibattito attorno al nostro turismo balneare è ogni anno più acceso: per molti, in Italia si spende troppo e le spiagge all’estero diventano così un’occasione per ottenere tanto a fronte anche di un risparmio economico.

Perché comprare la seconda casa al mare in Croazia

Una recente analisi ha messo tutto nero su bianco in tal senso: i costi immobiliari per una seconda casa al mare in Croazia sono notevolmente più contenuti rispetto a quelli di località italiane di alto profilo.

A Rovinj, che viene indicata come la località croata più costosa, il prezzo medio per metro quadro è di circa 4000 euro. Non uno, ma due immobili qui però non raggiungono neanche il costo di 9000 euro per metro quadro che servono per acquistare, ad esempio, un appartamento a Forte dei Marmi.

Fonte foto: iStock

La città di Rovinj è la più costosa in Croazia, ma a Forte dei Marmi le case al mare costano più del doppio

Dove conviene comprare casa in Croazia

Tra le altre località di rilievo in Croazia ci sono Umago (Umag) nella parte settentrionale e Parenzo (Poreč) a 30 km circa da Rovinj, con prezzi medi di 3.785 e 3.488 euro/mq rispettivamente. Ci sono poi anche Cittanova (Novigrad) e Pola (Pula), entrambe localizzate nella parte finale della penisola istriana.

Per quanto concerne i prezzi degli immobili, Cittanova si posiziona come la seconda località più costosa dopo Rovinj, con una media di 3.833 euro al metro quadro, in crescita del 5,8% rispetto all’anno precedente. A seguire, Umago presenta un costo medio di 3.785 euro/mq, con un incremento più marcato dell’7,4% negli ultimi 12 mesi.

Parenzo, al quarto posto, ha un prezzo medio di 3.488 euro/mq, con un aumento annuale del 4,4%, il più contenuto tra le località croate analizzate. Pola, infine, emerge come la scelta più economica tra le cinque considerazioni, nonostante un aumento significativo dell’11% dal 2023, con un prezzo medio di 2.666 euro/mq.

Le differenze di prezzo fra Italia e Croazia

In una fase storica in cui quasi tutti gli italiani prenotano le proprie vacanze con un occhio molto attento al portafogli, diventa quindi interessante dare uno sguardo anche a cosa offre il mercato immobiliare fuori confine.

Pur scendendo dal prezzo medio di un investimento immobiliare a Forte dei Marmi, è possibile notare infatti come la maggior parte delle località più gettonate in Italia siano comunque più costose delle alternative al di là dell’Adriatico.

A Sorrento, ad esempio, il costo per acquistare una casa vicino alla spiaggia supera mediamente i 7.500 euro al metro quadrato, mentre ad Alassio si aggira intorno ai 5.700 euro/mq.

Per chi cerca opzioni più vicine ai prezzi delle località croate, città come Riccione hanno un prezzo medio di circa 4.100 euro/mq, Jesolo si colloca appena sotto i 4.000 euro/mq e Cervia sfiora i 3.900 euro/mq. Lignano Sabbiadoro, con un costo di 3.700 euro/mq, si avvicina ai valori croati.

D’altra parte, alcune località italiane offrono prezzi al metro quadro più vantaggiosi rispetto a quelli delle destinazioni croate più popolari, eccetto Pola. Viareggio, ad esempio, ha un prezzo medio di 3.000 euro/mq, Bibione si attesta poco sopra i 2.800 euro/mq, mentre Rimini e Alghero si situano intorno ai 2.700 euro/mq.