Controsoffitto crolla all'interno dell'ospedale Rizzoli di Ischia, paura e un ferito nella caduta dei pannelli

Due persone sono rimaste lievemente ferite nel crollo del controsoffitto all’interno dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno Ischia, in provincia di Napoli. Si tratta di un paziente e di una donna incinta, con quest’ultima soccorsa per lo spavento dopo aver visto cadere i pannelli nella hall della struttura. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei tecnici.

Crollo del controsoffitto al Rizzoli di Ischia

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 giugno 2024 al Rizzoli di Ischia, ospedale nella provincia di Napoli. Da un momento all’altro, per cause ancora in fase di accertamento, il controsoffitto ha ceduto improvvisamente.

A spaventare i pazienti presenti, inizialmente, la caduta dell’unità interna di un condizionatore, che era ancorato al tetto.

Successivamente è venuta giù una parte consistente del controsoffitto della sala d’ingresso dove erano presenti diverse persone.

Paura in ospedale

Si è subito scatenato il panico, con la caduta che ha provocato anche il crollo di molti pannelli di cartongesso della controsoffittatura e di alcune tubature.

Fortunatamente al momento del crollo la sala d’aspetto non era affollata come spesso capita.

Due feriti nell’incidente

La sala d’ingresso del Rizzoli di Lacco Ameno, a Ischia, era infatti frequentata in quel momento da alcuni pazienti.

Tra questi uno è rimasto lievemente ferito dalla caduta dei pannelli, mentre una donna incinta è stata soccorsa perché spaventata dal crollo del controsoffitto. Ma sia per uno sia per l’altra la situazione è subito rientrata.

Cause dell’incidente sotto verifica

Ci sarà ora da chiarire cos’è successo al Rizzoli di Lacco Ameno, con l’ingresso della struttura di Ischia che è stato interdetto al passaggio di persone.

L’ingresso principale, infatti, è stato chiuso ed è intervenuta una squadra di manutentori che ha provveduto a riparare i danni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Ischia per i rilievi del caso.

Attualmente non si registrano ripercussioni sull’attività dell’ospedale. Le cause dell’incidente “sono al vaglio dei tecnici che al momento stanno effettuando ulteriori verifiche” per cercare di comprendere da cosa sia stato causato il cedimento nella hall della struttura ospedaliera, come reso noto dalla Asl Napoli 2 Nord da cui dipende l’ospedale che ha sede a Lacco Ameno.