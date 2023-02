Contromano in autostrada, anziana di 87 anni fermata dalla polizia: non aveva visto il segnale di ingresso

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Paura sull’A28, dove una Lancia Y ha sfrecciato contromano per 13 km nel tratto di autostrada tra Portogruaro e Azzano Decimo. Gli automobilisti hanno allertato le forze dell’ordine che hanno prontamente fermato il veicolo a bordo del quale si trovava una donna di 87 anni che trasportava anche un passeggero della sua età.

Terrore in autostrada: 87enne sfreccia contromano per 13 km

Ha percorso contromano ben 13 km lungo l’A28, più precisamente nel tratto di autostrada da Portogruaro ad Azzano Decimo.

È accaduto intorno alle 11 di questa mattina, domenica 5 febbraio, quando diversi automobilisti in transito hanno incrociato la Lancia Y che viaggiava nel senso opposto rischiando, ovviamente, di provocare una tragedia.

La polizia ha fermato un'anziana di 87 anni che viaggiava contromano in autostrada

Come ricostruisce ‘Il Dolomiti’ in un articolo dettagliato, gli automobilisti hanno allertato ripetutamente le autorità per segnalare il veicolo e quel conducente che rischiava di mettere a repentaglio sia la sua vita che quella degli altri viaggiatori.

La Polstrada è intervenuta in pochissimo tempo ed è riuscita a fermare l’auto guidata da una signora anziana di 87 anni che trasportava un passeggero suo coetaneo.

La spiegazione dell’anziana

La donna, classe 1936, ha spiegato agli agenti intervenuti di non aver visto il segnale d’ingresso dell’autostrada, per questo avrebbe preso contromano l’A28.

La donna era quindi consapevole di viaggiare contromano, ma agli uomini della Polstrada ha raccontato di non essere stata in grado di capire cosa fare.

L’anziana è stata multata e le è stata ritirata la patente, e dovrà pagare una seconda multa per ritirare l’auto. ‘Il Dolomiti’ aggiunge che la donna rischierebbe ora una denuncia per guida pericolosa.

Fortunatamente non si sono registrati feriti né incidenti.

Le tragedie causate dalla guida contromano

Quanto accaduto lungo l’A28 ha un lieto fine, ma la guida contromano ha spesso provocato vittime.

È il caso del tratto Siena-Firenze, che nei primi giorni di dicembre 2022 è stato teatro di un terribile incidente nel quale ha perso la vita una donna. Quest’ultima, infatti, si è scontrata contro un’auto che viaggiava contromano dopo aver imboccato l’ingresso errato.

Lungo lo stesso tratto, nel settembre 2022, un 28enne ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto che viaggiava contromano.